Tarsus’ta aydınlanma ateşi

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

Hâlâ taşra, büyük kent ayrımı yapan kaldı mı bilmem, ama eğer varsa onlara, onca olanaksızlar içinde taşrada neler yapılabildiğini Aratos dergisini takip ederek görmelerini öneririm. Böylelikle, hem “tarih, felsefe, kültür, sanat” alt başlıklı bir dergi olarak küçücük boyutuyla “dağları devirmiş” harika bir dergiyi tanımış, hem de taşrada neler yapılabildiğini öğenmiş olacaklar.

Tam on altı yıldır Tarsus’ta aralıksız yayımlanıyor Aratos dergisi. Derginin yayın kurulundaki adların alanlarında uzman kişiler olduğunu belirteyim öncelikle. Başkanlığını felsefeci Prof. Zehragül Aşkın’ın yaptığı derginin yayın kurulunda, Prof. Afşar Timuçin, Prof. Örsan K. Öymen, Prof. İoanna Kuçuradi, Prof. Suat Karaaslan, Prof. Adnan Gümüş, Prof. Ahmet Ünal, Prof. Sevgi İyi, Prof. Serra Durugönül, Prof. Kamuran Elbeyoğlu, Prof. Murat Durukan, Prof. Ethem Derman, Prof. Hatice Nur Erkazan, Prof. Binnur Eral Demir, Prof. Sinan Özbek, Prof. Çetin Veysel, Prof. Eyüp Erdoğan, Prof. İlter Uzel, Doç. Mustafa Günay, Doç. Ümit Aydınoğlu, Doç. Tolga Ünlü, Yard. Doç. Songül Ulutaş, Erkan Tanrıgünverdi, arkeolog Erkan Alkaç, yazar Hasan Özpehlivan, Türkolog Ali Çatal, Serpil Çelenk Güvenç gibi isimler yer alıyor. Herhalde bir fikir verir bu isimler derginin nasıl bir yayın olduğuna ilişkin olarak.

ALTI AY DERS

Aratos, yayıncılık da yapıyor. 43 kitap yayımladı bugüne kadar, ama sadece bu değil yaptıkları. Derginin kurucusu, sahibi her şeyi Uğur Pişmanlık’a sordum. “Aslında birçok faaliyetimizi dergi üzerine inşa ettik. Örneğin 12 kente yayılan felsefe okullarımızı, Gezgin Kadın olarak tanınan Gülher Sağlık’ın önerisiyle kurduğumuz, şimdi beşinci yılını dolduran Aratos Kültür Sanatevimizi dergimizle oluşturduk” oldu yanıtı.

Pişmanlık’ın sözünü ettiği, çoğumuzun habersiz olduğu o felsefe okulları tam dokuz yıldır var. Kasım - mayıs arası, yani 6 ay boyunca ders veriliyor buralarda. Ağırlıklı olarak felsefe, ama tarih, arkeoloji, edebiyat, resim, heykel, tıp, ekoloji ve astronomi dersleri de okutuluyor.

BÜYÜKANNENİN BAHÇESİ

Yılda bir kez Aratos Ödülü de veren Aratos Sanatevi’nin 6 bin kitap ile 2 bin dergiden oluşan bir kütüphanesi, yazlık sineması, sergi alanı var. Kendi mal varlığını bu işe adamış Pişmanlık. Dedesinin bakkal dükkânı konferans salonu, büyükannesinin bahçesi de felsefe okulu bugün. O bahçede büyük felsefecimiz Prof. İanna Kuçuradi de konuşma yapmış. Ayda bir imza gününün de yapıldığı sanat evinde ayda bir karikatür, fotoğraf ve heykel sergisi düzenleniyor. Uğur’la konuştuğumuz sırada Nâzım Hikmet’in İlk Kitap Kapakları sergisi sürüyordu. Mahalle kadınlarına okuma yazma da öğretiliyor sanat evinde.

Bu kadar da değil tabii. Yazlık sineması da var ki yılda 150 film izleniyor. Yılda bir kez, bu yıl dördüncüsü düzenlenen kısa film ve belgesel günleri düzenleniyor. Konserler veriliyor, tiyatro oyunları sergileniyor, çocuklara dönük sinema ve atölye çalışmaları da yapılıyor.

Aratos felsefe okulunda ders.

Bakın daha neler oluyor Aratos Sanatevi’nde; Aratos’un İzinde adlı tarih, doğa, kültür gezileri yapılıyor. Her ay Tarsus’tan Adana Devlet Tiyatrosu ile Mersin Opera ve Balesi’ne seyirci götürülüyor. Yılda bir kez de Aratos Felsefe Günleri düzenleniyor. İlki geçen yıldı. Basın sosyolojisi alanında Cavit Orhan Tütengil, Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi. Sunulan tebliğler yakında kitaplaşacak. Bu yıl Kentleşme Sosyolojisi Sempozyumu düzenlenecek.

HEYKELİ DİKİLECEK ADAM

Bunları elbette sonradan katılan, destek veren onca insanın yardımıyla gerçekleştiren Uğur Pişmanlık, yola tek başına çıkmış biri. Hani şu “heykeli dikilecek insan” denilenler var ya, bunu en fazla hak edenlerden. Tarih, kültür alanları başta olmak üzere 21 kitaba imza atmış bir çalışkan karınca Pişmanlık.

Kentine, kentinin sınırlarını aşarak başka illere de sanat, felsefe götüren inanılmaz biri. Elini attığı her alanda başarılı oluyor. “Antik Çağ’da Tarsuslu Filozoflar” adlı kitabını senaryolaştırıp 2010’da filme çekmiş. Özel bir televizyon kanalında yayımlanmış da üstelik. Aratos’ta Felsefe belgeselinin senaryosu ile Pamukkale’de çekilen Kölelikten Filozofluğa Epiktetos’un senaryosu da ona ait. Son belgeseli ise Didim Milet’te çektikleri İlk Filozof Tales ve Miletos Okulu. Yakında yayımlanacak. Hem Aratos dergide hem de gazetemiz Cumhuriyet’te yayımlanan Çıplak Mahallesi’nin de belgeselini yapmış Pişmanlık. 1830’larda pamuk ekimi için Suriye’den Adana ile Tarsus’a getirilen tarım işçilerinin öyküsü anlatılıyor belgeselde.

Büyük felsefecilerin doğduğu topraklarda onların izinden giden, onları yazıları, kitapları, belgeselleri ile günümüze taşıyan, yaşatan büyük bir aydınlanma savaşçısı Uğur Pişmanlık.

Tüm bunları küçük ebatta, 36 sayfalık dergisiyle sürdürüyor hâlâ.

Taşra mı dediniz? Buyurun size taşra işte.