Alzheimer belki de bir savunmadır...

Hepimizin hem kendi adımıza hem de çevremiz adına en korktuğu hastalıklardan biri Alzheimer. Gerçekten de yakın ya da uzak çevremizde gördüğümüzde ciddi şekilde üzüldüğümüz, bazen acıma duygularımızı kabartan bir hastalık. Ama ya bu en azından başlangıç aşamasında aslında bir hastalık değilse ve bir savunma mekanizmasıysa?.. Ya bir savunma mekanizması olarak başlayıp sonra kontrolden çıkıyorsa. Yok yok, elbette bunu bilimsel olarak falan savunacak değilim. Zaten o kadar bilgim de yok. Ama aklıma geldi işte. “Nereden geldi”, “Nereden çıktı şimdi bu” derseniz, kısaca anlatayım...

ÖZLEM VAR BELLİ

Bindiğim belediye otobüsünde genelde çok sayıda yaşlı sayılacak insan oluyor sabahları. Semtin demografik yapısı gereği çoğu da eski İstanbullu. Ve bu yaşlı amca ve teyzelerin yüzleri genelde hiç gülmüyor. Hatta bazılarında bir öfke seziyorsunuz. Sanki hepsi bir şeylere özlem duyuyor. Eski İstanbul’a, eski dostlarına, eski yaşamlarına... Ama artık o özlem duydukları günlere erişmeleri mümkün değil. Ne İstanbul onların İstanbul’u ne de etraftaki insanlar onların tanıdığı bildiği insanlar. Kim bilir nasıl yoruyordur bu imkânsız özlem onların ruhlarını, zihinlerini. Nasıl bir umutsuzluk, nasıl bir karamsarlık yaratıyordur psikolojilerinde.

Elbette ki sadece İstanbul’un yaşlılarıyla sınırlandıramayız bu imkânsız özlemleri. İnsanlar yaşlandıkça hayatta olmalarına rağmen hayatlarını kaybediyorlar yaşamın bu korkunç hızında. Ve belki de bir gün bu imkânsız özlem, imkânlı hale geliyor. Bir anda onlarca yıl geriye, kendi yaşamlarına dönüyorlar. Hiç gelmeyecek olsalar da annelerinin, babalarının, yitirdikleri akrabalarının, arkadaşlarının gelmesini beklemeye başlıyorlar umutla.

MUTLU ZAMANA

Gerçekliklerini yitirseler de bildikleri yaşamlara geri dönüyorlar. Sanal bir dünyada belki de daha mutlu oluyorlar. Beyin öyle koruyucu bir organ ki belki de sona yaklaşan insanı korumak, sona mutlu erişmesini sağlamak için kendinden fedakârlık ediveriyor. Kapatıyor zamanın normal akışındaki gerçekliğe kapılarını. Yelken açıyor mutlu zamanlara doğru. Biz “sağlığı yerindekiler” gerçekliğin içinde olsak da artık zamanın çoğunu sanal bir dünyada geçirdiğimizin farkında bile değiliz. Onların farkında olmadığı sanal bir hayat, bize göre çok daha samimice gerçekleri olmuş, çok mu?

Hepimizin hem kendi adımızahem de çevremiz adınaen korktuğu hastalıklardanbiri Alzheimer. Gerçekten de yakınya da uzak çevremizde gördüğümüzdeciddi şekilde üzüldüğümüz, bazen acımaduygularımızı kabartan bir hastalık.Ama ya bu en azından başlangıç aşamasındaaslında bir hastalık değilse vebir savunma mekanizmasıysa?.. Ya birsavunma mekanizması olarak başlayıpsonra kontrolden çıkıyorsa. Yok yok,elbette bunu bilimsel olarak falan savunacakdeğilim. Zaten o kadar bilgim deyok. Ama aklıma geldi işte. “Neredengeldi”, “Nereden çıktı şimdi bu” derseniz,kısaca anlatayım...özlem var belliBindiğim belediyeotobüsünde geneldeçok sayıdayaşlı sayılacakinsan oluyorsabahları.Semtin demografikyapısı gereğiçoğu da eski İstanbullu.Ve bu yaşlıamca ve teyzelerin yüzlerigenelde hiç gülmüyor. Hatta bazılarındabir öfke seziyorsunuz. Sankihepsi bir şeylere özlem duyuyor. Eskiİstanbul’a, eski dostlarına, eski yaşamlarına...Ama artık o özlem duyduklarıgünlere erişmeleri mümkündeğil. Ne İstanbul onların İstanbul’une de etraftaki insanlar onların tanıdığıbildiği insanlar. Kim bilir nasıl yoruyordurbu imkânsız özlem onlarınruhlarını, zihinlerini. Nasıl bir umutsuzluk,nasıl bir karamsarlık yaratıyordurpsikolojilerinde.Elbette ki sadece İstanbul’un yaşlılarıylasınırlandıramayız bu imkânsızözlemleri. İnsanlar yaşlandıkça hayattaolmalarına rağmen hayatlarını kaybediyorlaryaşamın bu korkunç hızında.Ve belki de bir gün bu imkânsızözlem, imkânlı hale geliyor. Bir andaonlarca yıl geriye, kendi yaşamlarınadönüyorlar. Hiç gelmeyecek olsalarda annelerinin, babalarının, yitirdikleriakrabalarının, arkadaşlarının gelmesinibeklemeye başlıyorlarumutla.mutluzamanaGerçeklikleriniyitirseler de bildikleriyaşamlara geridönüyorlar. Sanal birdünyada belki de dahamutlu oluyorlar. Beyin öylekoruyucu bir organ ki belki desona yaklaşan insanı korumak, sonamutlu erişmesini sağlamak için kendindenfedakârlık ediveriyor. Kapatıyorzamanın normal akışındaki gerçekliğekapılarını. Yelken açıyor mutluzamanlara doğru. Biz “sağlığı yerindekiler”gerçekliğin içinde olsak daartık zamanın çoğunu sanal bir dünyadageçirdiğimizin farkında bile değiliz.Onların farkında olmadığı sanalbir hayat, bize göre çok daha samimicegerçekleri olmuş, çok mu?