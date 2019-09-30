Bir mucize çıkıp geliverir

İlkokul 3. sınıftaydım. Bursa Karacabey’de 1926’da, yeni Türkiye’nin inşa ettiği ilk okul binalarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyordum. Okul binası harikaydı, aynı güzelliğiyle yerli yerinde. Ama anlatacağım hikâye başka...

Bir gün öğretmenimiz pikniğe gideceğimizi söyledi. Ben de koşarak anneme anlattım. Heyecanla piknik gününü beklemeye koyuldum. Sonunda o gün geldi çattı. Annem yiyecek hazırladı. Ben onun hazırladıklarını ve plastik mavi topumu alarak yola çıktım. 8 yaşında bir çocuk için harika bir maceraydı bu.

ERKEKLERİN YETENEKSİZLEĞİ...

Piknik alanına ulaştık. Erkekler topla çok da anlamlı olmayan, sözüm ona futbola benzer bir şeyler oynarken kızlar da ip atlama, yakan top, istop gibi oyunlar oynuyordu. Bu arada o yaşlardaki erkek çocukların yaptığı futbol maçları kaos dışında bir şey olmuyor. Sadece kimin hangi takımda olduğu konusunda arada değişse de bir görüş birliği var gibi ama o bile çok tartışmalı. Sanırım yaş gereği kimse eline koluna, bacağına hâkim olamadığı için top bir oraya bir buraya anlamsızca gidip geliyordu. Kızlar ise son derece düzenli ve anlamlı bir şekilde oynayabiliyordu. Neyse...

O MUTLULUK

Sonunda öğretmenimiz düdükle hepimizi bir araya topladı. Bizim saçma futbol da böylece sona ermiş oldu. Beslenme saatinin geldiğini ve hepimizin yanımızda getirdiğimiz yemekleri yemek için ağaçların altına oturmamızı istedi. Ben de içinde yumurta, domates, peynir, zeytin, ekmek gibi malzemelerin olduğu torbamı alarak bir ağacın dibine oturdum.

Gerçekten karnım da acıkmıştı. Torbamdaki düğümü çözdüm, içini açtım ve hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. Torbada yumurta yerine yumurta kabukları, salatalık kabukları, zeytin çekirdekleri, buruşturulmuş gazete ve benzeri şeyler vardı. Manzara karşısında adeta dilim tutulmuştu. Hemen çıkarken annemin hazırladığı yemek torbası yerine çöp torbasını aldığımı anladım. Ama iş işten geçmişti. Hem açtım ve yemeğim yoktu hem de yaptığım salaklığı kimseye söylemek istemiyordum ki bir anda annemin “Alpeeeer” diye seslenişini duydum. Elinde yemek torbamla geliyordu. O piknik alanına nasıl geldi bilmiyorum ama yine tam zamanında yetişmişti benim koruyucu meleğim.

Yemeğimi bana bıraktıktan ve başımı okşayıp öptükten sonra beni arkadaşlarımla baş başa bırakarak döndü. Bu yazıyı yazarken yine annemin o beliriş anındaki mutluluğu içimde hissettim. Çok teşekkürler anne, iyi ki benim annemdin...