Malumatfuruşluk çağında ölçüt sorunu

1- Düne dek meczuplar topluluğu sayacağımız kimi cemaat ve tarikatlar, şaşırtıcı bir güvenle, yani dünyaya rezil olma kaygısının uzağından geçmeden ahkâm kesmekteler hepimize. Biri çıkıp; “Üniversiteye gideceksin de ne olacak, o diplomanın kaç paralık karşılığı var” diyor mesela. İlginç olan, bu saptamanın tamamen yanlış olmaması... Eğer bir üniversite öğretim üyesi: “Besmele morfinden daha etkilidir, kurbanlarınızı besmeleyle kesin, acı duymaz” derse, söz anlam buluyor işte. Üniversite bilim yapmıyor, tarikat liderinin oyuncağı haline dönüyor.

HAKİKAT DEĞİŞMEZ

2- Kültür, sanat dünyası da bundan farklı değil. Çıtayı aşağı çekmek, sıradan dil kurmak ve ne pahasına olursa olsun popüler olmak esir almış bilimsel, sanatsal aklı. Lümpenlik, racon kesmek, kabadayılık etmek meşruiyet sağlıyor yazık ki. Oysa bir düşünürün, bilim insanın, yazarın bu seviyede davranması ayıp sayılırdı bir zamanlar. Ahmet Oktay, “ölçüt sorunu” derdi mesela, haklıydı. İnsanlığın geçtiği yollarda biriktirdikleriyle geldiği bir nokta vardır, siz bunu geriye döndüremezsiniz. AKP’li bir gençlik kolu başkanı istedi diye dünya düzleşmez mesela. Belki reis buyursa toplum benimser ama yine de hakikat değişmez. Tüm bunlar rastlantı değil kuşkusuz. Aydınlanma bilerek ve isteyerek, üstelik küresel mutabakatla sindirildi. Her yanda benzer çıkar çevreleri vardır ve kapitalizm bu tür büyük ortaklıkları kolayca kurar.

YALNIZLIĞI GÖZE ALMAK

3- Kaba kavramlar üzerinden bir araya gelen kitlelere “yığın” denir. Bir takım tutmak, bir müzik türüne ait hissederek kendini tarif eder kişi, birey olarak yaşamı anlamsız bulur, kendini değersiz sayar. Burada cemaat, tarikat türü örgütlenmeler yaşam alanı, kimlik, güven ve doğal olarak ideoloji sunar o insana. Çaresiz kişi hangi sığınağa girdiğine pek bakmaz, yanındaki yılan mı çıyan mı pek ilgilenmez. Yaşamı sürdürmek için kolay kabuk değiştir, değerleri oluşmamıştır, kolay inanır, bir emirle saldırganlaşır. Bu sürüden sıyrılmak isteyen kimse, çoğu zaman en yakınlarıyla bile derin bir yabancılık yaşar. Okuryazarlık düşmanlığı buradan beslenir; cehaletin en başat önerisi, kendinden olmayanı, benzemeyeni lanetlemektir. Lakin o yalnızlığı göze alan haklı çıkar sonunda. Diyebilirsiniz ki; Haklı çıkmak ne anlama gelir, bunca acıyla, öfkeyle, saldırıyla boğuştuktan sonra, insan bundan ne kazanır?

İŞİMİZ ÇOMAK SOKMAK

4- İnsan bu ikilemi yaşar elbet. Dilimizin gözbebeği Salâh Birsel dertlidir. “Yaşantımı bu koca kalabalık içinde, sevmediğim işlerde çalışarak ve yazık ki yazıya az zaman ayırarak geçirdim” der “Yaşlılık Günlüğü”nde. İçinde bulunduğu kör çekişme ortamından hayli rahatsızdır. Benzer duygulara tüm sanatçılar, bilimciler kapılır. Kolay olanı yığın hemen benimser; ünlenen şarkıcılara/şarkılara bakın, okunan kitaplara ve hatta ekranda boy gösteren diyetisyenlerin vizite ücretlerine! Bizim işimiz bu düzene çomak sokmaktır. Bu kişisel bir kavga değildir, insanlığın uzun yürüyüşüne katılma, katkı yapma arzusundan kaynaklıdır.

TARİHİ KENDİNDEN BAŞLATMAK

5- Gazete köşelerinde, sosyal medya mecrasında, kimi kalabalık seçkin(!) sofralarında giderek sıkıntı duymaya, yalnız olduğunu hissetmeye başlamak bundandır. Bazen ağızlardan sözler dökülür de, içinde tek bir kayda değer anlam bulunmaz. Aristoteles’in arayışlarından, Sokrates’in sorularından, Platon’un kurmaya çalıştığı düşünce disiplininden çok geride olduğunuzu bilmezsiniz. Tarihi kendinden başlatmak gibi bir ahmaklığı kaptırır insanı bu post-modern kes-yapıştır çağında! Bunun ayırdına varmak da o kadar kolay değildir. Söz gelişi Tanrı fikrinin bir tarihi olduğunu bilmeyen kişi, birdenbire olduğunu sanır başına gelen her ne varsa, onun...

SARTRE’NİN AYDIN TANIMI

6- “Aydın kimdir” sorusu derin ve tartışmaya açıktır. Asgari ölçülerini saptamak yeter aslında. Sartre’nin tanımı bana en yakın olandır. Kabaca: “Aydın, üzerine vazife olmayan işler de dahil, dünyadaki tüm sorunlara kafa patlatan, sorumluluk hisseden kişidir.” Bu kadar olsa neyse, dahası, yine benim dilimden: “Aydın, ne içinde bulunduğu burjuvazi tarafından sevilir, ne de hakları uğruna dövüştüğü işçi sınıfı tarafından. Sırtındaki yükle, tüm dünyayı karşısına alan bir yalnız kişidir!” Bir kişi böyle bir yalnızlığı niçin seçer peki? Aydın, doğal olarak insanlığın tarihsel dönemeçlerinde edindiği tüm birikimle gelişir. Boş inançlarla, tabularla kavga eder. Bilgi yetmez ona, bilgelik arar. Haliyle yaşamının bir anlamı olmasını ister ve bunu bencillikten uzak tutar. Güncel başarılar, kolay tatmin edilen hevesler, şöhret ve iktidar karşısında diz çökmez. Sokrates’ten aldığı güç ve dersle sormaya başlar. Din adamlarının, sultanların egemenliğine karşı her daim isyandadır. Yeri geldiğinde, kendi yapıtını paramparça etmekten kaçınmaz. Bir tuhaf mahluk işte!

PUSULASI GÜÇLÜ, TEK BAŞINA

7- Aydın olmak bir ölçü sahibi olmayı gerektirir. Etik ve düşünsel bir ölçüdür bu. Her tür fırtınaya karşı bilgi ve sezgiyle korur kendini aydın. Kolay yanılmaz, kandırılmaz. Her söze inanmaz, her davete icabet etmez. Halkına karşı sorumlu sayar kendini. Okuryazar olmak zorundadır. Beğeni düzeyi düşük büyük kalabalıkların peşine düşmez. Alkışa boyun eğmez. Pusulası güçlüdür, gerektiğinde bir başına yol almayı bilir. Kimi zaman nefret edilen olmayı göze alır, dışlanır da bildiği yoldan vazgeçmez, geçemez! Sırtında çarmıhını taşır... Kendi heykelini yaşamı boyunca yontar....