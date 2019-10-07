Ben de izledim 1-1 sona erdi

Malum, devir internet devri. Artık neredeyse hepimizin hem evinde hem de cebinde internet var. Evdeki internet hızları altyapıya göre değişiyor. Benim evimdeki altyapı ne yazık ki hâlâ fibere uygun değil. O nedenle ADSL denen altyapıyla çok da hızlı olmayan bir internete sahibim. Hizmeti kimden aldığımı söylemeyeceğim çünkü reklama falan girer. Reklamın da iyisi kötüsü olmaz sonuçta...

Neyse, gelelim asıl konumuza. Bir Fenerbahçeli olarak geçen haftaki Galatasaray – Fenerbahçe derbisini tabii ki çeşitli beleş linkler üzerinden evdeki bilgisayarı televizyona bağlamak suretiyle izlemeye çalıştım. Bakın, izledim demiyorum, çalıştım diyorum. İlkyarı boyunca sanırım toplam 20 dakika falan görüntü donuktu. Ama maç öyle heyecansızdı ki pek bir şey kaçırmadım. Yalnız donmadığı anlarda da görüntü felaket. Mesela ekrandaki futbolcular bildiğin köşeli, top zaten kare. Orta saha çizgisinin yuvarlak değil, yamuk olduğunu ve kimi zaman da çizginin koptuğunu görüyorsun. Hani bizim çocukluğumuzda atari salonları vardı da orada futbol oyunları olurdu ya, işte onların grafik kalitesi bile sanırım daha iyiydi.

Sonunda ilkyarı bitti ve hep olan şey oldu. Reklamlar ve yorumlar sırasında görüntü kalitesi hem yükseldi hem de donma sorunu ortadan kalktı. İkinci yarı da bu koşullarda başladı ama yaklaşık 15 dakika sonra yine ilkyarıdaki köşeli adamlar, kare top, kopan saha çizgileri ve tabii ki donma geri geldi. Ama donma süreleri ilkyarıya göre çok kısaydı.

BUZ GİBİ GOLLERİ SAYMADILAR

Böyle seyredince keyif almıyorsunuz elbette ama para vererek seyreden bir insanın izlediklerinden çok farklı şeyler görebiliyorsunuz. Mesela benim izlediğime göre Fenerbahçe ilkyarıyı 1-0 önde kapattı. Golde hakem aut verdi ama benim televizyonda top kaleye giriyordu. Kabul, kale pek yerinde değildi ama sonuçta o havadaki kare şey kaleye girdi. Ayrıca yine benim seyrettiğime göre Falcao’nun golü ofsayt değildi. Çünkü Fenerbahçeli futbolcu gövde ve bacaklar olarak ikiye bölünmüştü, bacakları Falcao’nun arkasında olsa da gövdesi ve özellikle kafası kaleye en az 2 metre daha yakındı. Yani benim izlediğim maça göre yine beraberlik vardı ancak skor 1-1 olmalıydı. Çok heyecanlanmam gereken bir derbiyi daha böyle kör topal izledik. Şimdi de asıl söyleyeceğime gelelim. Bir ülkede en çok sevilen spor dalının en üst düzey maçlarından birini paran yoksa izleyemiyorsun. Ne stada gidebilirsin, ne evinde izleyebilirsin, zaten para olmadığı için maç yayını olan bir restorana falan da gidemezsin. Senin ülkenin çocukları da bu karşılaşmaları izleyemedikçe bu ülke sporcu falan yetiştiremez.