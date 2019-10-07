‘Elli yaş üstüne Bilge Karasu ile düşünmek!’

İoanna Kuçuradi - Bilge Karasu

1- “Bilge Karasu Adlı Birinin 50. Yaşı Üzerine” adlı denemeyi yeniden okudum. Bazı metinlere tekrar dönüp okumanın farklı nedenleri vardır: Ya unutmuşuzdur, ilk kez o satırlarla karşılaşmış gibi şaşarız ya da o sözlere gereksinim duyar, üzerine düşünmek isteriz. Bilge Karasu edebiyat ile felsefeyi harman eden, güçlü metinlerin yazarı. İlk okuyuşta kavranma güçlüğünden ötürü, uzaktan bakar raflardan bize. Okur seçer Karasu. Parasını ödeyip nesne olarak kitaba sahip olmak, onun sırlarını çözdüğümüz anlamına gelmez. Başka türlü söylersek; kitap dilerse, güvenirse okura açılır. Eli oynaşta, gözü başka yerde olan birine kitaplar neden sırrını versin ki? Yıllar önce okuduğum deneme, elliye bir kala yeniden gündemimdeydi geçen hafta. Elli yaş bu, yola çıkıştan bayağı uzaktır insan. Ölüme doğru yol almıştır iyice. Sorular çoktur. Yanıtsız sorulardır çoğu. Bilgelik derdine düşer ayrıca kişi. Şöyle diyor Karasu: “Kendini ya da başkasını öldürmek herkesin başına gelebilecek kazadır.” Kendini öldürmek, intihar ile cinayet aynı mıdır?

2- “Yapıt verme arzusu herkeste var mıdır?” Varsa eğer “Kişi neden yapıt vermek ister? Ölüme kafa tutabileceği yanılgısına niçin inanır?” Kökü derindir “yaşamın anlamı nedir” sorusunun, bir o kadar da sadedir. İnançlı biri için yaşamak da kolaydır, ölmekte. Oysa, nadiren de olsa düşünmeyi başaran insana rastlarsanız, derdinin boyutunu kavrarsınız. “Nadiren” dedim, özgün bir fikir bulmak güçtür, yapıt vermek de. Düşünen insan buldun mu peşine düşmek gerekir. Yerli yerinde bir tartışmaya girişmeden, doğru dürüst cümle kurmadan ömrünü tamamlayan çoktur. Karasu “Gece” romanında diyor ki: “Bir yapıt yaratmak, büyük bir iş başarmak, iyi, dolu, güzel bir yaşam yaşamasını bilmiş olmaktan, başarmış olmaktan daha önemli sayılabilir mi hiç? Oysa, yazdıklarım kusursuz olmadı; öyle olağanüstü bir iş başardım sayılmaz. Buna karşılık güzel, iyi bir yaşam da kuramadım kendime. Hep yarım işler, yarım bir yaşam; vara vara vardığım sonuçlar, bunlar...” Tamamlanmış yaşama, eksiksiz yapıta rastlayan var mıdır acaba?

3- Okuryazarlık iyi vakit geçirmek için benzersiz olanak sağlar kişiye. Bunun uzağından geçmemiş birine ne tür lezzet yaşadığını anlatamaz kitap kurtları. Başka yaşamlara tanık olmak, türlü düşünceler içinde özgür dolaşmak büyüleyicidir. Üstelik kimseye gereksinim duymadan yapmak mümkündür bunu. Kendine yetmek dediğimiz budur. Pierre Bayard “Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz?” adlı çalışmasında (ki kendisi edebiyat profesörüdür) gelecekte kitapların kalıp kalmayacağını, dolayısıyla okurun olup olmayacağını da tartışıyor. Giderek okuma alışkanlığının kaybolacağını, kitaba gereksinim duyulmayacağını savlıyor. Ötesi, okuma eyleminin uçucu olduğundan söz açıyor, bunu kanıtlarıyla savunuyor. Kendini de ortaya koyarak, pekâlâ okumadığımız kitaplardan konuşabileceğimiz, başarılı tartışmalar yürüteceğimizi de söylüyor. Sinir bozucu, belli oranda haklılık payı olan, ilginç ve sevimsiz savlarla dolu bir kitap bu!

4- Tanıtım yazısında Bayard’ın Umberto Eco’nun dostu olduğu vurgusu var. Bu kartvizit ciddiye alınsın diye iliştirilmiş yazara. Oysa son derece ilginç bir kimse Bayard, kışkırtıcı, düşündürücü. Neyi savladığını gayet iyi biliyor. İlginç satırlardan bazıları: “... Yok olma yolunda olduğu doğru olsa da, bizler hâlâ okumanın kutsallaştırma konusu olduğu bir toplumda yaşıyoruz. İtibar kaybetmesi dışında okumamış olmanın neredeyse yasaklandığı bir kısım referans metinleri –liste çevreye göre değişir- üzerinde bu kutsallaştırma daha da ayrıcalıklı bir etkiye sahiptir... Bizim kültürümüzde adı konmamış bir ilke doğrultusunda, bir kitaptan biraz olsun açıklıkla bahsedebilmenin ilk şartı o kitabın okunmuş olmasıdır. Oysa benim deneyimlerime göre okumadığınız bir kitap hakkında, hatta belki de özellikle kendisi de okumamış biriyle hararetli bir söyleşi tutturmak tamamen imkân dahilindedir.” Pierre Bayard’ın kitabını okuyarak doğrumu yaptım, yanlış mı acaba?

5- Denemecilik daldan daha keyfi atlama olanağı verir, yalnız nedensiz değil; geçen gün Karasu ile İoanna Kuçuradi’nin dans ettikleri bir fotoğrafa baktım uzunca. Yaşlarını tahmin etmeye çalıştım, neler konuştuklarını işitmek için uzattım kulağımı. Şöyle denir ya: “İnsan yazdığı neyse odur. Yapıtına benzer.” Bu doğruysa bugünlerin dans eden yazarların boyalı dergilerde yazdıklarına bakınca karamsarlığa kapılmak gerekir. Ağdalı, abartılı olanın sevildiği günlerdeyiz. Dedim ya, denemeci gezintiye çıkar, aklıma geçen hafta Selim İleri’nin Gamze Akdemir’e: “O kadar başka şeylerle uğraşılıyor ki, geriye kalan o kadar gündelik bir dünya ki... Halid Ziya Bey’in niye veremli bir Fellah çocuğu yazdığı, romana konu yaptığı artık kimi ilgilendiriyor? Türkiye, edebiyatı ve sanat git gide geride bırakıyor. Bu nedenle ben de bir iz bırakıp bırakmayacağımı bilmiyorum, artık çok önemli de değil benim için” demesi geldi. Zihin bize ne ilginç oyunlar oynuyor, nedenini, niyesini bilmek sahiden mümkün mü?

6- Yazınsal bilgeliğe varmak ile yaşam becerisi arasında pekâlâ uçurum bulunabilir. Hatta yazar, yaşam beceriksizi olarak, zengin imgelerle örülü metinler kurabilir. Çoğu zaman metnine hayranlık duyduğumuz yazarı karşımızda görünce şaşırmamız bundandır. Tahayyülümüze yaraşmayacak haline üzülürüz. -Belki de acırız- Yine de söz konusu yalınlık olunca, abartılı yaşam süren birinden yalın yapıt beklemek veya tersi konusunda ikircikliyim düşüncemde. Yazar, işi gereği yalın olmayıbilir, dener. Uzağına düşse de inat eder, yönü sezgisiyle en azından bulur. Başarabilir mi, o ayrı tartışma konusu. Yine Karasu’dan: “Oysa yazar, tanımı gereği, sözcükleri hem ortaklaşa kalıplarına dayandırmak, hem kendi dilini yazmak durumundadır. Cambazlığı, ustalığı, bu ince iki teli, üzerinde yürüyebileceği biraz daha kalın bir tel haline getirmek midir? Biliyorum, yazar demekle pek belirsiz bir şey söylemiş oluyorum. Düşündüğüm, bir çeşit yazar, bir çeşit yazarlık yalnız. Her sözcük kolayca şişirilebilir. Dümdüz, düpedüz söyleyip anlatmanın gizini daha kimse çözmedi. Oysa ‘gece’, şişirilmeden de, etkili bir sözcük olabilirdi. İçimizdeki hayvanı ürperten...”

7- Elli yaşa giderken “Merdiven Günce” diyeceğim, beş ciltlik notlar tutuyorum, utanmadan bir de yayımlıyorum. Yaşadığını belgelemek için ilkin kendi tanıklığına gereksinim duyar insan. Birinin belleğine bırakılmayacak kadar ciddi iştir bir yanıyla yaşamak ötesi, göz açıp kapamak kadar sıradan. Tercih yapmam gerekir mi ki?