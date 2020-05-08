Cunda Despot Evi’ne İtalya’dan tasarım ödülü

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:11

Cunda Adası’nın simgelerinden biri olan Despot Evi, içinde bulunduğu atmosferin dokusuyla uyumlu mimarisi, tarihine saygı duyan restorasyonu ile İtalya’dan ödülle döndü.

A’ Design & Competition Ödülleri’nde ‘Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarım Ödülü’nün sahibi Cunda Despot Evi oldu. Bu yıl 107 ülkeden 105 farklı kategoride tasarımların değerlendirildiği yarışmada; adayları tasarım dünyasının önde gelen akademisyenleri, yaratıcı tasarım profesyonelleri ve tecrübeli girişimcilerden oluşan uluslararası jüri değerlendirdi. KHG Mimarlık Dr. Yüksek Mimar Işıl Gençoğlu’nun imzasıyla restore edilen Cunda Despot Evi altın ödül kazandı.



Cunda Despot Evi’ni otel olarak turizm sektörüne kazandıran İsmail Polat, ödülün zamanlama olarak da kendileri için kıymetli olduğundan bahsederek, “1980 yılından itibaren, 2015 yılına kadar; depremler, yangınlar ve gizlice içeri girilerek yapılan yağmalamaların neticesinde bina metruk ve kullanılamaz hale gelmişti. Despot Evi bu halinden çıkartılarak yeni organizasyon şemasıyla, tarihi yapının özgün dokusuna zarar vermeden bir tasarım ve uygulama işi kapsamında ‘Korumanın ve Tarihsel Sürekliliğin’ bir parçası olarak yerini aldı. Cunda Despot Evi’nde sadece otel olarak hizmet vermiyoruz, aynı zamanda bir tarihi yaşatma sorumluluğunu da üzerimizde taşıyoruz. Turizm sektörünün de boyut değiştireceği yeni dönemde misafirlerimizi ağırlamayı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.



Yüksek tavanları, masalsı dokusu ve dekorasyonuyla Despot Evi günümüzün konforunda geçmişin izlerini sunuyor. Misafirlerini 2020 yazında ağırlamak için tüm hijyen önlemlerini alan Cunda Despot Evi, her biri birbirinden özenli 28 odasıyla misafirlerini ağırlıyor ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

1862’DE İNŞA EDİLDİ

1862 yılında Cunda’ya gelen “Despot” (din adamı) tarafından inşa edilen Despot Evi, 150 yılı aşkın tarihinde Osmanlı Devleti’nde Hükümet Binası, Kurtuluş Savaşı döneminde Öksüzler Yurdu devam eden süreçte film seti gibi amaçlarla kullanıldı. Uzun süre metruk ve kullanılamaz bir hale gelen bina 2015 yılında Kültür Bakanlığı’ndan kiralandı. Tarihi simgesel yapı, özgün dokusuna zarar vermeden iş adamı İsmail Polat tarafından restore edildi. 2019’a gelindiğinde restorasyon uygulama tamamlanarak, Despot Evi kapılarını açtı.





