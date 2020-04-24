Cüneyt Özdemir’den Kaftancıoğlu’na: Yüzüme söyleyin zırvalarınızı!

24 Nisan 2020 Cuma, 12:51

Fotoğraflar: Ajans Arşivi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık 258 liraya arazi kiraladığı ve Cumhuriyet'in “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurduğu haberin ardından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" demiş, gazeteci Cüneyt Özdemir de bu açıklamanın ardından Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti.

Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu kanallarda, isim vermeden kendisiyle ilgili konuştuğunu söyleyen Özdemir "Kendisi yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira..." ifadelerini kullandı.

'HAKKIMDA ATIP TUTUYOR'

Özdemir, bu eleştirilerinden sonra Kaftancıoğlu’nun kendisi hakkında ifadeler kullandığını savunarak şunları söyledi:

“Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı Fahrettin Altun’a takan İstanbul il Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira...

Buyurun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Bakın sizin arkanızda bir dediğinizi iki etmeyen CHP İl Örgütü var. Bir dediğinizi iki etmiyorlar. Ben Tek!

30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar…”

NE OLMUŞTU?

Cüneyt Özdemir’in "Canan Kaftancıoğlu’nda bir sınıf öğretmeni havası var. 'Hepinize haddinizi bildireceğim' der gibi bir tavrı var" sözlerine, Tele1'de katıldığı bir programda yanıt veren Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisine gazeteci deyip korkusundan yurt dışına çıkan bir kişi 'Canan Kaftancıoğlu böylesi bir dönemde bunu neden gündeme getiriyor?' demiş. Çok haklı.

Hep beraber böylesi bir acıyı yaşadığımız dönemde, hele ki 23 Nisan’da bu konuyu konuşmak bile ayıp. Ancak bu konuşulmasının sorumlusu biz değiliz. Bizim yapmamız gereken çok daha önemli işler var.

Biz bu konuyu kapatmışken neden onlar kapatmıyor? Çünkü haksız olanın sesi daha çok çıkar. Hele ki paralı trolleri olanın sesi daha da çok çıkar."

'LAFA BAKARIM LAF MI DİYE'

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bir ilkokul öğretmeni edasında" demiş. Benim babam ilkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeni olmak hiç kolay bir iş değildir. İlkokul öğretmeni olmak kadar saygın bir iştir ki, ilkokul öğretmenine benzetilmeyi bir onur vesilesi olarak görürüm.

Bunun yanında, ilkokul öğretmeni olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu bildiğim için de ona benzetilmeyi kendi adıma hadsizlik sayarım. İktidara yaranmak isteyen birinin diliyle ilkokul öğretmenlerini aşağılaması içime yara olduğu için bunları söylemek istedim. 'Lafa bakarım laf mı diye' derler. Bu vesileyle bütün ilkokul öğretmenlerimizin ellerinden öpüp onlara selam gönderelim."