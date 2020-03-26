Damızlık Kızın Öyküsü devam ediyor!
Usta yazar Margaret Atwood’un Doğan Kitap tarafından yayımlanan yeni romanı Ahitler, Canan Sılay’ın çevirisiyle okurlarıyla buluştu.
Margaret Atwood’un 2019 Booker Ödülü’nü alan romanı Ahitler (The Testaments) Türkçede. Dünya edebiyatının yaşayan ustalarından Margaret Atwood’un Doğan Kitap tarafından yayımlanan yeni romanı Ahitler, Canan Sılay’ın çevirisiyle okurlarıyla buluştu.
Yazarın en sevilen kitaplarından Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanının devamı niteliğindeki Ahitler, sonbaharda The Testaments adıyla dünya okuruyla buluşmuştu. 2000 yılında Kör Suikastçı romanıyla Booker Ödülü’nü kazanan Atwood, Ahitler ile de ikinci kez aynı ödüle değer görüldü.
Margaret Atwood’un 1986 yılında yayımlanan romanı Damızlık Kızın Öyküsü, yayımlandığı dönemde de çok ilgi çekmiş, yazarına Arthur C. Clarke Ödülü kazandırmış, ertesi yıl Booker’a aday gösterilmesini sağlamıştı.
2016 yılında Amerika’da televizyon dizisine dönüştürülmesiyle tüm dünyada en çok okunan ve bilinen kitaplar arasına girmişti. Hatta Damızlık Kızın kendine özgü giysileri kadın mücadelesinin simgelerinden birine dönüşmüştü.
Romanlarında kadın kimliğini, çevreyi, doğayı ve özgürlükleri savunan Margaret Atwood’un kadınlar için baskıcı ve korkunç bir gelecek imgelemi içeren Damızlık Kızın Öyküsü, içerdiği uyarı ile kadın hareketinin de önemli romanlarından biri oldu.
Yazarın yeni romanı Ahitler, ilk romanda anlatılan baskıcı Gilead rejimini “içeriden” yıkmaya çalışan Lydia Teyze’nin, rejimden kaçışın simgesi olan Nicole Bebeğin ve onun kız kardeşi Agnes’in mücadele günlüklerinden oluşuyor. Kadınlar, bu kez Duvar’a, işkenceye, ölüme rağmen özgürlüğe kaçışı örgütlüyorlar. Zekâ, kurnazlık ve cesaret ile. Totaliter Gilead rejimi yıkılırken, geriye tüm kadınlar için, gelecek için bir kurtuluş vasiyeti kalıyor: Özgürlük duvarlarının ardındadır!
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HAKKINDA
Margaret Atwood (1939, Ottowa): Kanadalı şair, yazar, eleştirmen, denemeci, feminist ve çevre aktivisti. Özellikle “ütopya” ve “distopya” kavramlarını birleştirerek “üstopya” adını verdiği kendine özgü bilimkurgu türündeki romanlarıyla tanındı. Kör Suikastçı (Booker Ödülü, 2000), Damızlık Kızın Öyküsü, Tufan Zamanı, Antilop ve Flurya, Evlenilecek Kadın, DelliÂddem gibi romanları Türkçede de yayımlandı. Atwood, 2019’da Ahitler’le Booker Ödülü’nü ikinci kez kazanmıştı.
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