Danilo Zanna’nın İtalya’da yaşayan babası yaşamını yitirdi
Danilo Zanna, İtalya’da yaşayan babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Babasının neden öldüğünü açıklamayan Zanna "Kalbim çok acı çekiyor" dedi.
Ünlü yemek şefi Danilo Zanna’nın İtalya’da yaşayan babası Armando hayatını kaybetti. Acısını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Zanna “Kalbim çok acı çekiyor. Maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini, yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak dedi.
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