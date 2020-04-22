Danilo Zanna’nın İtalya’da yaşayan babası yaşamını yitirdi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:51

Ünlü yemek şefi Danilo Zanna’nın İtalya’da yaşayan babası Armando hayatını kaybetti. Acısını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Zanna “Kalbim çok acı çekiyor. Maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini, yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak dedi.