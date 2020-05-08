Danimarka ve Norveç’te hayat normale dönüyor

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:12

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülke normale dönüş sürecine girdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 11 Mayıs’ta tüm alışveriş merkezlerinin açılacağını açıkladı. Ayrıca 18 Mayıs’tan itibaren restoranlar, kafeler, orta ve yüksek okullar, kiliseler ve kütüphaneler yeniden açılacak.



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Çevremizdeki hemen hemen her ülkede sınır kısıtlamaları var. Danimarka olarak sınırlarımızı açmaya karar verirsek durumun normale döneceğini varsaymamak olur. Bu yüzden diğer ülkelerde ki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.



Danimarka’da korona virüs nedeniyle 10 bin 83 vaka bulunuyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 514.



Norveç Devlet Televizyonu ise Norveç’te orta öğretim ve liselerin pazartesi günü tekrar açılacağını duyurdu. Ayrıca Norveç Başbakanı Erna Solberg ülkenin kurumlarının çoğunun kontrol altında olduğu sürece haziran ortasından itibaren açılacağını belirtti.

Bugünkü verilere göre Norveç’te korona virüs nedeniyle yaklaşık 8 bin vaka bulunuyor. Ülkede virüs nedeniyle 215 kişi de hayatını kaybetti.

