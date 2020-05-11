Darbe girişimi başarısız olunca Venezuela sağı birbirine düştü

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 18:09

Venezuela’daki son darbe girişiminin yankıları sürerken sağ muhalefetten, darbeyi planlanlarla ilişkileri nedeniyle zor günler yaşayan Juan Guaido’ya “olayı aydınlat” çağrısı yapıldı.

Venezuela hükümeti, ABD’li eski askerlerin öncülüğünde ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmak için organize edildiği itiraf edien darbe girişimine dair yeni tutuklamalar gerçekleştirildiğini duyurdu. Cuma günü iki, cumartesi ve pazar günü de üçer kişinin tutuklanmasıyla, tutuklananların toplamı 31’e ulaştı.

3 ve 4 Mayıs’ta, Kolombiya’dan gelen silahlı grupları taşıyan iki sürat teknesi, Venezuela silahlı kuvvetleri tarafından La Guaira ve Aragua Eyaletlerindeki Macuto ve Chuao sahillerinden ülkeye girerken etkisiz hale getirilmiş, çatışmalarda sekiz paramiliterin öldürüldüğü ve 2 ABD’li eski askerin tutuklandığı açıklanmıştı.

GİDEON HAREKATI

Girişimin başarısız olmasının ardından, ABD Ordusu özel harekat gücü Yeşil Bereliler’de görev almış eski asker ve Silvercorp isimli özel bir güvenlik şirketinin sahibi olan Jordan Goudreau isimli kişi, emekli Venezuelalı General Cliver Alcala ile birlikte “Gedeon Harekatı” adını verdikleri bir darbe planını organize ettiğini itiraf etti.

Venezuelalı yetkililerin tutukladıkları iki ABD’li asker de Goudreau tarafından tutulduklarını ve görevlerinin Nicolas Maduro’yu kaçırarak ABD’ye götürmek olduğu açıkladılar.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden, ABD destekli sağcı muhalefet lideri Juan Guaido’nun ABD’deki danışmanı Juan Jose (J.J.) Rendon da, Goudreau ile anlaşma yaptıklarını ve kendisine 50 bin dolar da ödemede bulunduğu CNN İspanyolca kanalında itiraf etti. Ancak daha sonra planı durdurduklarını ve Guaido’nun anlaşmayı imzalamadığını ileri sürdü.

CIA, PARAMİLİTERLERİ İZLİYORDU

213 milyon dolarlık anlaşmanın metni ise Venezuelalı yetkililer tarafından yayınlandı. Bu arada Jordan Goudreau’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik ekibiyle bağlantılarının ortaya çıkması da ses getirdi. ABD yönetimi böyle bir planla ilişkileri olmadığını iddia ediyor. Ancak Cumartesi günü Wall Street Journal gazetesine konuşan isimsiz kaynaklar, Amerikan istihbarat örgütü CIA ve Kolombiya istihbaratının, Kolombiya’daki Venezuela’ya karşı oluşturulan paramiliter eğitim kamplarını izlediğini iddia etti. CIA’in böyle bir plandan habersiz olmasına ihtimal verilmiyor.

GUAIDO’NUN ZOR GÜNLERİ

Öte yandan son bir haftada yaşananlar Venezuela’daki hükümet karşıtı siyasi cephede de yankılandı. Art arda gelen itiraflar, başarısız girişimlerine rağmen hala Batı’nın maddi ve siyasi desteğiyle Venezuela’daki sağ muhalefetin liderliğini sürdüren Juan Guaido’yu zor durumda bıraktı.

CNN İspanyolca’nın ardından Washington Post gazetesine de konuşan ve Venezuela için rejim değişikliği senaryolarını araştırmakla görevli bir “stratejik komite”ye başkanlık etmek için görevlendirildiği belirtilen J.J. Rendon, gazeteye, Venezuela muhalefetinin Silvercorp’la anlaşma yaptığını bir kez daha yineledi. Ancak şirketin sahibi eski ABD’li asker Goudreau’nun, insan gücü ve finansman vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle muhalefetin sözleşmedeki taahhütleri uygulamadığını iddia etti.

Juan Guaido ise kendini, danışmanlarının açık emirlerine ve operasyonun “yasallığı” konusundaki endişelerine rağmen hareket ettiklerini iddia etti. Muhalefet lideri, sözleşmenin sızdırılmış bir kopyasındaki imzasına rağmen, “Gedeon Harekatı” ve Silvercorp şirketi ile hiçbir bağlantısı olmadığı iddiasını da yineledi.

Juan Guaido yayınlanan son açıklamasında ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete karşı yeni bir “imha operasyonu”na başlattığını ileri sürdü. Güvenlik güçlerinin “suç örgütlerine yönelik” diye duyurduğu operasyonların muhalefete yönelik olduğunu savunan Guaido, operasyonlarıda 12 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

MUHALEFETTEN GUAIDO’YA ÇAĞRI

Venezuela’nın hükümet karşıtı sağ partilerinden Önce Adalet (PJ) partisi de konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak darbe girişimini kınadı, “illegal grupların kiralanması”nı eleştirdi. Venezuemanalysis.com’un haberine göre. partinin başkanı olan bir dönem Venezuela muhalefetinin liderliğini yapan Henrique Capriles de, Guaido’ya konuyu açıklığa kavuşturması çağrısı yaptı ve olayla bağlantılı tüm resmi yetkililerin görevlerinden alınmasını istedi.

Ocak 2019’da kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinde bu yana Juan Guaido ve Venezuela muhalefetinin, hükümeti devirmeye yönelik birçok girişimi başarısız oldu. Guaido, 30 Nisan 2019’da başkent Caracas’taki bir hava kuvvetleri üssünün yakında bir grup silahlı askerle açıklama yapan Guaido, orduya ayaklanma çağrısı yapmıştı.





(Evrensel)