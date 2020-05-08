Datça'nın kalbine hançer

08 Mayıs 2020 Cuma, 09:15

Özel Çevre Koruma bölgesi olan Datça Yarımadası’nın, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken önemli alanlarından biri olan Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü. Resmi Gazete’de yer alan kararla “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak anılan alanlarda turizm tesis yapılarına yol veriliyor. Karar ardından bölgede turizmtesis alanlarına, bungalov tipi yapılara vemadencilik faaliyetine izin verilmiş oldu.

Ekolojik yapıya zarar Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi, “Datça Yarımadası’nın doğasına gerçekten büyük bir kötülük yapmak için hedef seçmek isteseniz, Alavara’dan daha iyisi olamazdı” dedi. Bu kararın yarımadanın çok daha geniş bir bölümünü etkileyen olumsuz sonuçları olacağını belirtenmeclis, “Alavara doğal sit alanına ilişkin bu karar, bölgenin ekolojik yapısına ciddi boyutlarda zarar vererek, telafi edilmesi imkânsız sonuçlar doğuracaktır” diyerek tepki gösterdi.

Muğla Çevre Platformu üyeleri açıklama yaparak kararın geri alınmasını istedi. Açıklamada, “Datça Meclisimiz tarafından başlatılan change.org/datcaalavara adresindeki imza kampanyasında bir haftada ulaşılan 30 bine yakın imza bu talebin haklılığının göstergesidir. Talebimiz, bölgenin bir bölümünde geleneksel olarak yapıla gelen tarımın engellenmesi ve sona erdirilmesi değildir. Düzenlemenin, Alavara’nın yapılaşmasına neden olacağını, orayı bir rant alanına dönüştüreceğini öngörüyor ve buna karşı çıkıyoruz. Talebimiz, Çevre veŞehircilik Bakanlığı kararının geri alınarak, Sürdürülebilir Koruma Alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı statüleriyle yeniden düzenlenmesidir. Bu çerçevede,resmimakamları kararı geri alarak yeni bir düzenleme yapmaya; basını ve duyarlı kamuoyunu da haklıtalebimizi desteklemeye, başlattığımız imza kampanyasına katılmaya ve CİMER üzerinden talepte bulunmaya çağırıyoruz” deniyor.