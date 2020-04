David Bowie’nin yayınlanmamış kayıtları albüm oldu

25 Nisan 2020 Cumartesi, 13:52

Popüler müziğin en önemli yaratıcılarından, hemen her yaptığıyla trendleri belirleyen ve çığır açan David Bowie’yi kaybedeli 4 yıldan fazla oldu ama ona doyamadığımız kesin. Ölümünden çok kısa bir süre önce tamamlayıp tam da bu dünyayı terk etmeden 2 gün önce piyasaya çıkardığı son stüdyo albümü “Blackstar”dan sonra da Bowie’ye ait eski ve yeni kayıtlar dinleyiciyle buluşmaya devam etti. “Blackstar”dan tam bir yıl sonra yine 8 Ocak’ta (ki Bowie’nin doğum günüydü 8 Ocak) çıkan “No Plan” adlı EP’de Bowie’nin hiçbir yerde yayınlanmamış 3 şarkısı vardı. Ayrıca 70’li yıllarda verdiği konserlerin bazılarına ait kayıtlar da yine ölümünden sonra albüm olarak piyasaya sürüldü. Bowie’nin Grammy’lerdeki tek zaferinin ölümünden sonra gelmesi ise ancak ironik sözcüğüyle tanımlanabilir herhalde.

2020 ise Bowie’nin 1997 yılına ait ve birçoklarınca efsanevi kabul edilen bazı performanslarının albümleştirildiği yıl oldu. Önce “Is It Any Wonder” EP’si geldi, ocak ayında; ve geçen hafta da “ChangesNowBowie” adlı albüm. 1997’de Bowie’nin 50. yaşgünü için özel olarak planlanan BBC konserinin kayıtları uzun bir süredir korsan plak (ya da CD) formatında piyasada dolaşıyordu ama şimdi resmi olarak da bu kayıtlara ulaşmak mümkün oldu. Aslında Plak Dükkanları Günü (Record Store Day) çerçevesinde 18 Nisan’da fiziki formatta (plak elbette) çıkacaktı bu albüm (“ChangesNowBowie”) ama karantina araya girince şimdilik sadece dijital olarak sunuldu.



ALBÜMDE 9 PARÇA VAR

“ChangesNowBowie” 1997’de David Bowie’nin BBC radyosunda yayınlanan özel program için kaydettiği 9 parçayı içeriyor. Bunlar içinde muhtemelen en çok ilgi çekeni albümün de açılış parçası olan “The Man Who Sold the World”. Sadece dijital stream’e ile dinlenebilen “Is It Any Wonder” EP’sinde de yer alan parça (hatta o EP’de bir de Brian Eno mix’i mevcut, dinlemenizi tavsiye ederim) aslında Bowie’nin 73. yaşgününde single olarak piyasaya çıkarılmıştı. 17 Nisan’da çıkan albümde ayrıca “Aladin Sane”, Velvet Underground şarkısı “White Light/White Heat”, “Shopping For Girls” (Tin Machine günlerinden), “Lady Stardust”, “The Supermen”, “Repetition”, “Andy Warhol” ve “Quicksand” adlı parçalar da yer alıyor. Kasım 1996’da Bowie’nin 50. yaşgünü için Madison Square Garden’da vereceği konserin provalarını yaptığı New York’taki Looking Glass Studios’da kaydedilen albümü tüm Bowie hayranlarına tavsiye ediyoruz, şimdilik dijital ama belirsiz bir gelecekte plak olarak.