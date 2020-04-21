David Lynch: ‘Dune’ hiç ilgimi çekmiyor

21 Nisan 2020 Salı, 12:21

The Hollywood Reporter’ın David Lynch ile yaptığı bir söyleşide söz haliyle kendisinin de yıllar önce sinemaya uyarladığı “Dune” adlı klasik bilim-kurgu romanının yeni versiyonuna da geldi. Denis Villeneuve’ün çektiği filme dair düşünceleri sorulduğunda Lynch kimilerine şaşırtıcı gelebilecek bir yanıt verdi.

Hatırlanacağı üzere Frank Herbert’in yazdığı ve bilim-kurgu edebiyatının klasikleri arasında gösterilen “Dune”’u 1984 yılında sinemaya aktaran David Lynch o zamanlar kıyasıya eleştirilmiş, birçokları filmi yerin dibine batırmıştı. Romanın Denis Villeneuve tarafından yapılan ve henüz gösterime girmeyen yeni versiyonu sorulduğunda David Lynch o günlere dönerek şunları söyledi: “‘Dune’a sıfır ilgi duyuyorum. Çünkü benim için bir kalp ağrısı. Başarısız bir filmdi ve son kurguya girmeme izin verilmedi. Bu hikâyeyi milyar kez anlattım. Yapmak istediğim film olamadı. Bazı bölümlerini çok seviyorum ama benim için tam bir başarısızlıktı.”

ARALIK AYINDA VİZYONDA

David Lynch’in izlemeyi bile düşünmediğini belirttiği yeni “Dune”un başrollerinde Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendeya gibi yıldız isimler var. Filmin 18 Aralık’ta vizyona çıkması bekleniyor.



