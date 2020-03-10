Davutoğlu: 7 Haziran-1 Kasım arasında neler oldu kısaca söyleyeyim

10 Mart 2020 Salı, 09:23

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, “Herkesin ne dediğinin isim isim notları var. Bir çoğunluk, ‘CHP ile koalisyon yapalım' dedi. Bir kısmı da ‘MHP' dedi. Sonra da görev bana verildi ve görüşmelere başladım” diye konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

- Kayyum atamalarıyla ilgili açıklamam oldu. HDP'li belediye başkanları suçluysa seçime sokulmamalıydı. Bunun yapılması lazımdı. Seçimi kazandıktan sonra bir suç işledilerse hukuka gidilmeli ve ceza almalıydılar ve görevden alınmalıydılar.

- Hukuka sevk edilmeyen birini seçimden üç-dört ay sonra görevden alırsanız, bu ülkede hiç kimsenin seçime, sandığa güveni kalmaz. Kendine yapılmak istenmeyen başkasına da yapılmamalı. Bu yolda giderse, başka partiler de AK Partili belediye başkanlarını görevden alır. Ben bunu deyince, ‘Davutoğlu teröre destek veriyor' dediler.

- Terörle mücadelede en kapsamlı mücadeleyi biz yaptık. Sakarya konuşmamda Tayyip Bey, il başkanlarına konuşuyordu. Bizi kastederek, ‘Eski defterleri biz de açacağız galiba' dedi. Ben odamda bu konuşmayı dinledim ve sonra konuştum. ‘7 Haziran ile 1 Kasım arasında verdiğimiz mücadeleyi unutanlar ve onu eleştirenler, o günleri konuşursak insan içine çıkamazlar' dedim.

- Ve orada da neyi kastettiğimi söyledim. Bir AK Parti'yi kastettim. İkincisi de MHP'yi kastettim. Bu tarihler arasında neler oldu kısaca söyleyeyim; 7 Haziran akşamı Konya'daydım. Oyumuz düştü, 250 milletvekilimiz var. Cumhurbaşkanıyla konuştum, ‘Merak etmeyin her şeyi düzelteceğiz' dedim. O akşam bir grup odaklar, ‘Türkiye'de kriz çıkacak' söylemlerine girdi. Benim bu millete bir borç ödedimse, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki akşamları uykusuz geçen gecelerimle ödemişimdir.

'TAYYİP BEY 1 HAFTAYA YAKIN HİÇ KONUŞMADI'

- Sadece yaşayan bilir. Ben buradan Konya'yı arkama alarak Ankara'ya gittim. Ankara'da herkesin morali bozuk, yese kapılmışlar. Seçim otobüsüne bindiğimde herkese başını kaldırmalarını söyledim. Bugün balkon konuşması yapmamamı istediler. Ben de ‘Yapacağım' dedim. Tayyip Bey, 1 haftaya yakın hiç konuşmadı. Burada birçok sorumluluğu bana bırakmadılar. MKYK'yı topladım, ‘Arkadaşlar ne yapalım' dedim.

- Herkesin ne dediğinin isim isim notları var. Bir çoğunluk, ‘CHP ile koalisyon yapalım' dedi. Bir kısmı da ‘MHP' dedi. Sonra da görev bana verildi ve görüşmelere başladım. Bir tarafta da FETÖ'nün faaliyetlerini ön görüyoruz. YAŞ toplantısı var ve orada olmalıyız.

- Dolayısıyla koalisyon görüşmelerinin uzaması da YAŞ toplantısını beklemekti. Biz bu çabaları sergilerken herkes kendi hesabını yürüttü. Benim başbakan olmamtan rahatsız oldular. Parti içinde bana karşı toplantılara başladılar. Barikatlar, hendekler gibi durumlar ben başbakan olmadan yapılmaya başlamıştı.

- Kobani olaylarından sonra tüm güvenlik birimlerini topladım. Silahları Mart'ta bırakmazlarsa sonrasında çetin bir mücadele vereceğiz dedim. Öyle şartlarda mücadele yürüttük ki bunları yaşayan bilir. 2015 Temmuz ayında HDP'lilere ayaklarını denk almalarını söyledim. ‘Sakın PKK'ya sarılmayın, onları yanınıza alıp bize ahkam kesmeyin' dedim.

- Daha sonra Ceylanpınar'da iki polisimi şehit ettiklerinden sonra, ben tüm birimlere talimatları verdim. Cumhurbaşkanı'na da dedim ve onay aldım. Bu gece saat 03:00'te tüm unsurları toplayacaksınız dedim. Sonrasında terörle mücadeleyi başlattık.