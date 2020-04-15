Davutoğlu, istifası sürecindeki ayrıntıyı ilk kez açıkladı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 11:36

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

2016 yılında istifa edip AKP Genel Başkanlığı koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendirdi. Davutoğlu, Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamayacağını belirterek, Soylu’nun istifası doğru bir karar verdiğini ancak arkasında duramadığını dile getirdi.

DEVLET YÖNETİMİ KRİZE GİRMESİN DİYE İSTİFA ETTİM

Ahmet Davutoğlu, 2016’da yaşadığı istifa süreciyle ilgili de konuştu:

- Bunu hatırlatmak istemezdim. Ama ben başbakanlıktan istifa ederken ‘düşük profilli başbakan isteniyor’ dendi. Benim böyle olmadığım aşikar, ben makamın hakkını verdim. Kimse bunun aksini iddia edemez. Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim.

- İlk defa söylüyorum burada… Bütün teşkilatlar “İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim” dediler. Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, “Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız” dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI’NDAN KİMSE HESAP SORAMIYOR

- Her zaman söyledim devletin üst kademelerinde akrabalık ilişkisi olamaz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı’ndan kimse hesap soramıyor.

- Bakanlar eşit görünüyor ama hep bir bakan bir adım önde. Sayın Soylu ile Sayın Albayrak arasındaki bir rekabetten bahsediliyor.



