Demet Akalın'dan şaşırtan Bakan Koca paylaşımı: Sildi

08 Mayıs 2020 Cuma, 09:49

Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara, açık havaya akın etmeye başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi.Sosyal medyada Sağlık Bakanı’na “Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?” diye sordu.

GERİ ADIM ATTI

Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.