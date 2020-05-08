Demet Akalın'dan şaşırtan Bakan Koca paylaşımı: Sildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çalışmaları her zaman destekleyen Demet Akalın bu kez Bakan Koca'ya insanların sokağa çıkmasıyla ilgili tepki gösterdi. Ancak Akalın bir süre sonra paylaşımını sildi.
Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara, açık havaya akın etmeye başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi.Sosyal medyada Sağlık Bakanı’na “Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?” diye sordu.
GERİ ADIM ATTI
Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.
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