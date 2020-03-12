Demirören Medya yönetimi Timur Soykan'ın görevine son verdi

12 Mart 2020 Perşembe, 16:12

Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan geçtiğimiz günlerde de Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına, tutuklu gazetecilere özgürlük mesajının yer aldığı afişlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken hiçbirimiz özgür değiliz. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın yer aldığı afişler Demirören Medya'da. Gazetecilere Özgürlük" diye tepki göstermişti.