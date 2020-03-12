Demirören Medya yönetimi Timur Soykan'ın görevine son verdi
Demirören Medya, Odatv tutuklamalarına tepki gösteren Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan'ın görevine son verdi.
Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan geçtiğimiz günlerde de Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına, tutuklu gazetecilere özgürlük mesajının yer aldığı afişlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken hiçbirimiz özgür değiliz. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın yer aldığı afişler Demirören Medya'da. Gazetecilere Özgürlük" diye tepki göstermişti.
Video Haberler
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!
- Şişli'de korkunç olay: Fizik kurallarına aykırı!
- Kadıköy'de can pazarı: Sesi duyduk, çok korktuk!