Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş beyin kanaması geçirdi
Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, hastaneye kaldırıldı.
Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, hastaneye kaldırıldı.
Hamdi Gezmiş’in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Haberi, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Bora Gezmiş, “Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz” diye belirtti.
Video Haberler
- Evde kalamam işçiyim diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı