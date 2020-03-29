Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş beyin kanaması geçirdi

29 Mart 2020 Pazar, 16:35

Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, hastaneye kaldırıldı.

Hamdi Gezmiş’in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Haberi, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Bora Gezmiş, “Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz” diye belirtti.



