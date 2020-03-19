Deniz Seki'nin eski sevgilisi magazinci Tayfun Topal'a dayak iddiası

19 Mart 2020 Perşembe, 20:11

İddiaya göre magazin muhabiri ve işletmeci Tayfun Topal, Nişantaşı'nda işletmeciliğini yaptığı mekânın mal sahibiyle kira yüzünden büyük bir tartışmaya girdi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Magazin haberleri yayınlayan sacitaslan.com'da yer alan iddiaya göre Nişantaşı'nda açık olan mekânın mal sahibi Tayfun Topal'dan kirayı ödemesini istedi. Topal ise koronavirüs krizini bahane ederek mal sahibine kirayı ödemedi.

Mal sahibinin attığı yumrukla burnu kırılan Tayfun Topal'ın magazin gazetecilerine büyük baskı kurduğu ve kavgayı gizli tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.



