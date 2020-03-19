Deniz Seki'nin eski sevgilisi magazinci Tayfun Topal'a dayak iddiası
Şarkıcı Deniz Seki'nin eski sevgilisi magazin muhabiri ve işletmeci Tayfun Topal'ın kira borcunu ödemediği gerekçesiyle mekân sahibi tarafından feci şekilde dövüldüğü iddia edildi
İddiaya göre magazin muhabiri ve işletmeci Tayfun Topal, Nişantaşı'nda işletmeciliğini yaptığı mekânın mal sahibiyle kira yüzünden büyük bir tartışmaya girdi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Magazin haberleri yayınlayan sacitaslan.com'da yer alan iddiaya göre Nişantaşı'nda açık olan mekânın mal sahibi Tayfun Topal'dan kirayı ödemesini istedi. Topal ise koronavirüs krizini bahane ederek mal sahibine kirayı ödemedi.
Mal sahibinin attığı yumrukla burnu kırılan Tayfun Topal'ın magazin gazetecilerine büyük baskı kurduğu ve kavgayı gizli tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Video Haberler
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü