Denizbank EBRD'den 175 milyon dolar kaynak sağladı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:13

Denizbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 2 yıla varan vadede 175 milyon dolar kaynak sağladı.

Kaynağın küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamül ithalatı işlemlerinde kullandırılacağı ifade edildi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şunları söyledi; “175 Milyon Dolarlık (1.25 Milyar TL) bu taze kaynağı ülkemize sağlamaktan ötürü çok mutluyuz. Her dönemde finans sektörüne doğru noktalarda, gereken olanakları sağlayan EBRD ile birlikte çalışarak ülkemizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ve soframızdaki ekmeğimizi borçlu olduğumuz çiftçimizin, adeta ailelerinin bir ferdi gibi hep yanlarında olduk. Bu zorlu dönemde de maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz. Kısa süre önce aynı anlayışla, TOBB iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Nefes Projesi ile önemli bir inisiyatif üstlendik. Aralık 2019’da da uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar ile rekor seviyedeki sendikasyon kredisini yine EBRD’nin de katkısını alarak sağladık. Koronavirüs salgının küresel ölçekte etkili olduğu bu zor günlerde her zaman olduğu gibi; çiftçimizin, KOBİ’mizin, yerel yönetimlerinizin ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren ticaret erbabımızın yanında olma milli vazifesini, ifa etmeye devam edeceğiz.”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'de büyük bir yatırımcı olarak EBRD'nin hedefi, bu zorlu zamanlarda finansal sektörün ve bir bütün olarak ekonominin dayanıklılığını sağlamaktır” dedi.