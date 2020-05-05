Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, hazırladığı tanıtım kitabından CHP'li belediyenin ismini sildirdi
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ‘Denizli'nin Kalem İşi Camileri' adlı bir kitap yayımladı. Kentin camilerini konu alan kitapta, CHP’li Şişli Belediyesi'nin banklarının bulunduğu fotoğraflara da yer verildi. Basımdan sonra fark edilen fotoğraftaki 'Şişli Belediyesi' yazısı tek tek elle boyandıktan sonra kitabın dağıtımı yapıldı.
Bir hafta önce baskısı tamamlanan ve bin adet bastırılan kitabın giderlerini Denizli Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı üstlendi. Fakat kitapta resmi basılan camilerden birinin önünde bulunan iki bank sorun oldu.
BANKLARIN ÜSTÜNÜ BOYADILAR
BirGün'ün aktardığına göre, kitabın 22'nci sayfasında Çivril ilçesindeki Savranşah Camii görseline yer verildi. Fakat cami fotoğrafında CHP'li Şişli Belediyesi'nin gönderdiği iki adet bank da yer alıyordu. İddialara göre kitabın baskıya hazırlanması sırasında fotoğraflar üzerindeki yazının silinmesi unutuldu. Belediyenin ismi yazılı banklar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde rahatsızlık yarattı.
BU NASIL KİN VE NEFRET?
Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Böyle bir rezalet görülmemiştir. Bu nasıl bir kin, nasıl bir nefrettir ki belediyemizin adının yazdığı bankın üzerini bile karalama gafletine düşüyorsunuz. O kadar acemice boyanmış ki tüm kataloglarda sonradan boyandığı belli oluyor. Şişli Belediye Başkanımız Muharrem Keskin de olaydan duyduğu üzüntüyü tarafımıza iletti. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol çıkıp derhal kendisine bu talimatı verenleri açıklasın. Bir gecede onu o makama getirenler mi bu talimatı vermiştir?” dedi.
KESKİN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin ise olaydan büyük üzüntü duyduğunu, tekrar böyle bir ihtiyaç olması halinde memnuniyetle Denizli halkının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.
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