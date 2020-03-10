Denizli'de bir köy 53 yıldır tapu bekliyor

10 Mart 2020 Salı, 13:07

1967 yılında dönemin Adalet Partisi (AP) iktidarında Derbent Köyü'nde sulama barajı yapılması kararı alındı. Köy baraj alanı içerisinde yani su altında kaldı. Dönemin bakanlar kurulu kararı ile Köyün baraj alanı dışına taşınması kararı alındı ve uygulandı. köy, baraj alanının yaklaşık 10 kilometre dışından yeniden kuruldu.

Bakanlar kurulu kararı ile kurulan yeni köy, Fatıma Bağcı isimli şahıstan alınan 46 dönüm arazi üzerine yeniden kuruldu. Fakat farklı gerekçelerden tapunun devir teslim işlemi gerçekleşmedi ve arazi sahibi Bağcı İzmir'e taşındı. Aradan geçen süre içerisinde Bağcı ve eşi vefat edince belli bir süre sonra da arazi hak sahibi olmadığı için hazine arazisi olarak tapulandırıldı.

53 yıl geçmesine rağmen köydeki 90 yapı ve tarım arazilerinin tapuları çıkarılamadı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köy ilçede tapusuz köy olarak biliniyor. Oy kullanılan, vergi verilen hatta okul, sağlık ocağı ve cami gibi devlet kurumlarının bulunduğu köyde hiçbir yapı ve arazinin tapusu yok.

köyde mülklerini devretmek isteyen vatandaşların bu işlemi tapuları olmaması gerekçesiyle yapamadıklarını dile getiren köy muhtarı Öz, “Devretmek isteyen vatandaşlarımız var. Devir teslim işlemlerini tapu olmadığı için yapamıyorlar. Bu mağduriyetin bir an evvel çözülmesini devlet büyüklerimizden talep ediyorum. Köyümüzde camimiz, sağlık ocağımız, okulumuz hepsi var. Devlet kurumu olarak kurumlarımız var ama bir türlü tapumuz yok. Köyün tapusunu bir an evvel alınmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Köyün eski yerleşim yerinden bu yana olan süreci anlatan 64 yaşındaki Mustafa Akten, “Bu derbent köyümüz 1967 yılında inşaatı biten derbent barajı sonrasında köyümüz buraya geldi. Köyümüz buraya gelmeden önce köy muhtarlığı aracılığıyla üzerinde bulunduğumuz tarla köy muhtarlığı tarafından Buldan'da ki bir şahıstan alındı. Tarlanın tapu işlemleri çeşitli gerekçelerden alınamadı. Daha sonraki yıllar içerisinde diğer muhtarlarda bu sorunu çözemediler. Ancak köyümüzde gerekli olan tüm devlet hizmetleri müracaatlar sonucu olarak geldi” dedi.

53 yıldır alınamayan tapulardan dolayı doğan mağduriyetin bir an önce sonlanmasını isteyen Akten, “Köyümüz var olduğu halde seçimlerde de oy kullandığımız, vergilerimizi de verdiğimiz halde bir türlü köyümüzün tapusu verilmedi. Şu anda da yeni muhtarımız tapuların alınması için gerekli müracaatlarını yapıyor. Bu işlemlerin bir an önce bitirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 53 yıldır köyümüzdeki insanlar mağdur durumdadır. Tapular 53 yıldır alınamadı. Bir türlü köyümüzün tapuları verilmedi. Hazineye geçirildi. Geçmiş dönem muhtarlara kolaylık olur diye ‘hazineye geçsin' demişler. Tüm ilgililerin bu konuyu göz önünde bulundurarak köyümüzün mağduriyetini gidermek için tapuları bir an öncesi vermeleri gerekmektedir diye düşünüyoruz” dedi.

KAYMAKAMLIK: BİLGİMİZ YOK

Buldan Kaymakamlığı'ndan ndan yapılan açıklamada konu ile ilgili herhangi bir bilglerinin olmadığı, konunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürülüğü bilgisi dahilinde olduğu belirtildi.