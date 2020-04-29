Denizli'de termik santral tepkisi büyüyor

29 Nisan 2020 Çarşamba, 09:46

Denizli'de Tavas Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç, Denizli Büyük Menderes İnsiyatifi, Denizli Barosu, TMMOB’ye bağlı Odaların Denizli Şubeleri, Denizli Tabip Odası, CHP Denizli İl ve Tavas İlçe Örgütü üye ve yöneticileri, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’dan oluşan heyet termik santral projesinin kurulmak istendiği alanda incelemelerde bulunarak, halkla görüştü.

"BU SENE 15 BİN FİDAN ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ"

Proje sahası ve çevresinde tarımsal faaliyetlerde bulunulduğunu söyleyen Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç, “Burası zeytinlik alandır, burada termik santral kuramazsınız. Bu sene dahi dikilmesi için 15 Bin fidan dağıttım. Bu arazilerde zeytinin yanı sıra buğday, arpa, nohut gibi her türlü tarımsal ürün yetiştiriliyor. Biz sağlıklı yaşam sağlıklı çevrede olur diyoruz ve termik santrale karşı çıkıyoruz” dedi.

"BÜTÜN CANLILARIN SAĞLIKLI YAŞAM HAKLARINA MÜDAHALEDİR"

Tüm dünyada pandemi nedeniyle sağlıkla ilgili seferberlik ilan edilirken, Türkiye’de bu durumun bir fırsata çevrildiğinden yakınan Denizli Büyük Menderes İnsiyatifi Dönem Sözcüsü Mustafa Çallıca “Biliyoruz ekosisteme yapılan müdahale bütün canlılara yapılan müdahaledir. Doğanın bir hükmedeni değil, bir parçası olduğumuzu kabul edemedik. Ancak, son yıllarda bilim insanları Covid-19'un doğaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ileri sürmekte. Gelecek 5 yılın en önemli konusunun ekosisteme yapılan müdahale olduğu bütün gelişmiş devletler tarafından dahil kabul edilmektedir. Ancak, ülkemizde bu duruma göz yumulmaktadır. Biz de havamıza, suyumuza, toprağımıza ve en önemli bütün canlı ve insanların sağlıklı yaşam haklarına karşı yapılacak bütün müdahalelerin karşısındayız. Bu coğrafyada yapılacak termik santral çalışmaların sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

"KANUN AÇIK: ZEYTİNLİK ALANLARA 3 KM’DEN DAHA YAKINA TERMİK SANTRAL KURAMAZSINIZ"

Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ozan Orpak “ Denizli Barosu olarak, bu termik santralle ilgili sürece müdahil olduğumuzu kamuoyuyla paylaştık. Bölgede en az 10 yaşında olan bir çok zeytin ağacı mevcut. Zeytin mevzuatı açıktır. Bir zeytin bahçesine 3 Km’den daha yakın mesafede termik santrali kuramazsınız. Hukuk ayaklar altına alınıyor. Bir diğer husus, bu topraklar, faydalı tarım arazileridir. İnsanlar, binlerce yıldır burada yaşamakta, bu topraklardan beslenmekteler. Burada doğa katledilmek istenmektedir.” Dedi. TUMMOB adına konuşan Cüneyt Zeytinci ise Türkiye’deki enerji sorununa dikkat çekerken ‘Enerji üretiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey çevresel etkiler olmalıdır. Termik santraller kamu yararı, bölge halkının menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından kesinlikle uygun yapı lar değildir.’ dedi.

"DENİZLİ TERMİK SANTRAL İSTEMİYOR"

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, tarımdan geçimini sağlayan bölgede termik santral faaliyete geçerse yılda 1 milyon ton kömür işleyeceğini ve 1 milyon 380 bin ton külü bırakacağı bilgisini verdi. Verimli tarım arazilerinin üzerini kaplayacak tonlarca külün yaratacağı riske dikkat çeken Karaca, "Burada 10 yıl sonra ne tarım ne orman ne zeytincilik kalacak. 15 termik santralin bulunduğu illere bakıldığında çocuk onkoloji hastanelerinin kurulmaya başlandığı ortada. Çocuklarımız da amansız hastalıkların pençesine düşecek. ÇED Raporundan öğrendiğimize göre termik santral ruhsat sahası 640 bin dönümlük alanı kaplıyor. Verimli tarım arazilerinin tam ortasında planlanan termik santrali Tavas istemiyor, Denizli istemiyor" dedi.