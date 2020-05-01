Denizli'nin kalbinde iyilik hareketi

01 Mayıs 2020 Cuma, 09:49

Merkezefendi Belediyesi, salgın dönemindeki sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi çerçevesinde Covid-19 salgınının yaşandığı günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Esnafımızı, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi ve hayırseverlerimizi bir araya getirdiğimiz bir iyilik hareketi ile Merkezefendimizde Ramazan’ın ruhunu kalplere işliyoruz. Haydi Merkezefendi! El ele verelim ve güçlüklerin üstesinden birlikte geldiğimizi gösterelim” dedi.

Kampanya ile hayırseverler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımında bulunulurken ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara da destek olunacak. ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketinde, hayırsever vatandaşlar ve restoran sahibi esnaflar, www.merkezefendi.bel.tr/elele adresinde bir araya gelecek, iftar talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapılacak. Harekete, kişi başı en az 20 lira ve katları olmak üzere katkı sağlanacak. Sisteme dahil olmak isteyen restoranların, Merkezefendi sınırları içerisinde bulunması ve dağıtım ağına sahip olması gerekiyor.

DOĞAN: GÜÇLÜKLERİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELELİM

Hayırseverler ve esnaflar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında iyilik köprüsü kurmayı amaçladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yanında olduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Esnafımızı, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi ve hayırseverlerimizi bir araya getirdiğimiz bir iyilik hareketi ile Merkezefendimizde Ramazan’ın ruhunu kalplere işliyoruz. Bugün, ‘Vakit birlik olmak vaktidir’ diyerek ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketini başlatıyoruz. Hayırsever hemşerilerimiz ve restoran sahibi esnaflarımız ile talepte bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz arasında iyilik köprüsü kurmayı amaçlıyoruz” dedi. Doğan, “Hayırseverlerimizin yardımları hem evlerinde sıcak iftar yemeği bekleyen ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşacak hem de bu zorlu süreçte esnaf kardeşlerimize adete bir nefes, bir can suyu olacak. Zor günleri el ele aşacağımızı biliyoruz. Çünkü biz ‘birlikte daha güçlü’ olduğumuzu tarih boyunca göstermiş bir toplumuz. Haydi Merkezefendi! El ele verelim ve güçlüklerin üstesinden birlikte geldiğimizi gösterelim” diye konuştu.