Derbi öncesi sarı tehlike
Bu maçta kart görürlerse derbide yoklar.
Beşiktaş sarı kart endişedi yaşıyor.
Beşiktaş'ta Ankargücü ile oynanan karşılaşmada 6 futbolcu kart görmeleri halinde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ceza sınırında.
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