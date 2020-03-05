Derbi öncesi sarı tehlike

Bu maçta kart görürlerse derbide yoklar.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 14:33

Beşiktaş sarı kart endişedi yaşıyor.

Beşiktaş'ta Ankargücü ile oynanan karşılaşmada 6 futbolcu kart görmeleri halinde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.  Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin,  Kevin N'Koudou,  Umut Nayir, Tyler Boyd ceza sınırında.


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