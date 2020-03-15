Derbide koronavirüs sessizliği: 0-0

15 Mart 2020 Pazar, 17:44

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda (Ömer), Feghouli, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak Yılmaz

SARI KART: Mariano (Galatasaray)



Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisine boş tribünler damgasını vurdu.

7'nci dakikada Onyekuru, savunma arkasına kaçarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Seri oyunu pasla başlattı. Belhanda'nın içeri kestiği ortada Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Sarı kırmızılı oyuncular bir süre pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Bitigen oyunu devam ettirdi.

17'nci dakikada Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Muslera'yı yanıltan top ağlara gitti ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün hatasıyla Falcao ceza sahası içerisinde topla buluştu. Falcao müsait pozisyonu yaratamayınca, pasını ceza sahası yayındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin şutunda topa Karius sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıda Ömer oyuna girdi. Beşiktaş Lens'i ve Ljajic'i sahaya sürdü. Galatasaray Emre ve Andone ile şans aradı. Galatasaray Onyekuru ve Feghouli, Beşiktaş Atiba ile net pozisyonlar buldu.

Maç da 0-0 bitti.