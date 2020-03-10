DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize’de gıyabi cenaze namazı kılınacak
AKP kurucu Rize İl Başkanı ve eski milletvekili Hasan Karal'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Kurucular Kurulu listesinde yer alması AKP'lilerin tepkisine neden oldu. Karal'a gıyabi cenaze namazı kılınması için çağrı yapıldı.
AKP’nin Rize’deki kurucu il başkanı Hasan Karal'ın DEVA Partisine geçme kararı alması AKP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup AKP'li herkesi 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.
Yayınlanan çağrı metninde, "Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma vaktidir" denildi.
Video Haberler
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan
- İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!
- Kız çocuğunu takip edip asansörde taciz etti!
- Sıcaklık 21 derece oldu yurttaşlar sahile akın etti