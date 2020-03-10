DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize’de gıyabi cenaze namazı kılınacak

10 Mart 2020 Salı, 20:01

AKP’nin Rize’deki kurucu il başkanı Hasan Karal'ın DEVA Partisine geçme kararı alması AKP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup AKP'li herkesi 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.

Yayınlanan çağrı metninde, "Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma vaktidir" denildi.