DEVA Partisi'nin görev dağılımı listesinde dikkat çeken isimler

31 Mart 2020 Salı, 22:48

Ali Babacan’ın 10 Mart tarihinde kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) görev dağılımı yapıldı. Partinin Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda (GMBK) AKP'li 4 isim yer aldı. GMBK'da 7’si kadın olmak üzere 21 kişi, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda ise (GMYK) 18’i kadın 50 kişi yer aldı.

Partinin Genel Sekreterliğini eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin üstlenirken, teşkilatlardan eski AKP'li bakan Nihat Ergün sorumlu olacak. Kısa bir süre önce AKP’den ayrılarak Ali Babacan’ın partisine katılan milletvekili Mustafa Yeneroğlu da partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı oldu.

HDP eski milletvekili Dengir Mir Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat GMBK ‘de yer aldı. A takımında eski AKP'li Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de görev üstlendi.

DEVA Partisi’nin GMBK’deki görev dağılımı şu şekilde:

- Sağlık Politikaları Başkanı: Medeni Yılmaz

- Sosyal Politikalar Başkanı: Elif Esen

- Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı: İbrahim Halil Çanakcı

- Sektörel Politikalar Başkanı: Birol Aydemir

- Kadın Politikaları Başkanı: Arzu Kılıçlar

- Gençlik Politikaları Başkanı: Doğa Şanlıoğlu

- Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı: Burak Dalgın

- Eğitim Politikaları Başkanı: Zehra Zeynep Dereli

- Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Münevver Helün Fırat

- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

- Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

- İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı: Nazlı Seda Vural

- Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Abdurrahman Bilgiç

- Teşkilat İşleri Başkanı: Nihat Ergün

- Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı: Canberk Demirci

- İdari ve Mali İşler Başkanı: (Genel Muhasip) Mustafa Uçak

- Seçim İşleri Başkanı: İdris Şahin

- Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı: Sanem Oktar

- Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Rıza Babaoğlan