Devlet Bahçeli, Yeni Şafak yazarına fena cevap verdi

10 Mayıs 2020 Pazar, 10:23

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta yazdığı köşe yazısında Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personelinin dağa "Ay yıldız" figürü yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yazmasını eleştirmişti.

Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada Kılıçarslan’ı isim vermeden eleştirdi. Bahçeli yaptığı açıklamasında, Kılıçarslan’ı ima ederek,

“Pülümür’de dağa yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünden rahatsızlık duyanlar, Türk milletinin utanç vesikalarıdır. Bunlara kulak versek; zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır” dedi.

