Devlet Bahçeli'den, Yeni Şafak yazarına tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde oldukça tartışılan ve köşe yazısında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personelinin "Ay yıldız" figürü yaparak Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yazmasını eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ı isim vermeden hedef aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta yazdığı köşe yazısında Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personelinin dağa "Ay yıldız" figürü yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yazmasını eleştirmişti.
Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada Kılıçarslan’ı isim vermeden eleştirdi. Bahçeli yaptığı açıklamasında, Kılıçarslan’ı ima ederek,
“Pülümür’de dağa yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünden rahatsızlık duyanlar, Türk milletinin utanç vesikalarıdır. Bunlara kulak versek; zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır” dedi.
Video Haberler
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü
- TYT deneme sınavı gazeteniz Cumhuriyet'le
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama
- Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?