Devrim Yolcuları "Üç Yoldaş": Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 48. Ölüm Yıl dönümü
Cumhuriyet TV; Devrim Yolcuları belgeselinin beşinci bölümü olan "Üç Yoldaş" ile, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam sürecinde yaşananları tüm ayrıntılarıyla aktarıyor.
4 Amerikalı askerin kaçırılması ve serbest bırakılması, 12 Mart süreci, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil ve Tayfur Cinemre'nin kaçış yolculuğu, yakalanmaları, üç yoldaşın idam süreci ve sonrasında yaşananları görgü tanıkları anlatıyor.
Türkiye devrim tarihini derinlemesine araştıran belgeselci yazar Musa Kaplan, ‘Devrim Yolcuları’ kitabı ve belgeseliyle devrimci mücadelenin önemli figürlerinin hayatlarından günümüze kesitler aktardı. Musa Kaplan’ın vurgulamasıyla “Bu yolculuksa dünyada ve Türkiye’de 68 kuşağı diye adlandırılan ve birçoğu 12 Mart öncesinde ve sonrasında hapishanelerde, işkencehanelerde, dağlarda, öğrenci evlerinde, yurtlarda kısaca bulundukları her yerde öldürülen, yaşayanların da devrim hayalleriyle veya mücadeleleriyle ömür geçirdiği, küçük bir kısmının da ülkemiz atmosferinde sert rüzgârlarda savrulduğu bir kitlenin öyküsü...”
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