Eski okur temsilcisi Faruk Bildirici Hürriyet'e isyan etti

Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçen Hürriyet gazetesinin son ombudsmanı Faruk Bildirici gazetenin internet sitesinde hâlâ “okur temsilcisi” olarak görünmesine tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 12:46

[Haber görseli]

Uzun yıllar çalıştığı Hürriyet gazetesinde çeşitli görevlerde bulunan ve gazetenin Demirören Holding'e satışından sonra Hürriyet gazetesinin son ombudsmanı olarak kurumdan atılan Faruk Bildirici,atıldığı 3 Mart 2019’dan bu yana hurriyet.com.tr’de “okur temsilcisi” olarak göründüğünü söyledi.

Tepkisini Twitter’dan gösteren Bildirici şunları kaydetti:

“Bu kadarı ayıp artık! Hürriyet’ten atılmamın üzerinden dört ay geçti ama hâlâ internet sitesinde “OKUR TEMSİLCİSİ” görünüyorum. Defalarca e-posta gönderdim, telefonla aradım, olmadı. Bir de buradan sesleniyorum; Ey Hürriyet adımı sitenizden çıkarın.”

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Faruk Bildirici

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.