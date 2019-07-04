Eski okur temsilcisi Faruk Bildirici Hürriyet'e isyan etti

Uzun yıllar çalıştığı Hürriyet gazetesinde çeşitli görevlerde bulunan ve gazetenin Demirören Holding'e satışından sonra Hürriyet gazetesinin son ombudsmanı olarak kurumdan atılan Faruk Bildirici,atıldığı 3 Mart 2019’dan bu yana hurriyet.com.tr’de “okur temsilcisi” olarak göründüğünü söyledi.

Tepkisini Twitter’dan gösteren Bildirici şunları kaydetti:

“Bu kadarı ayıp artık! Hürriyet’ten atılmamın üzerinden dört ay geçti ama hâlâ internet sitesinde “OKUR TEMSİLCİSİ” görünüyorum. Defalarca e-posta gönderdim, telefonla aradım, olmadı. Bir de buradan sesleniyorum; Ey Hürriyet adımı sitenizden çıkarın.”

BU KADARI AYIP ARTIK! Hürriyet’ten atılmamın üzerinden dört ay geçti ama hâlâ internet sitesinde “OKUR TEMSİLCİSİ” görünüyorum. Defalarca e-posta gönderdim, telefonla aradım, olmadı. Bir de buradan sesleniyorum; Ey Hürriyet adımı sitenizden çıkarın. https://t.co/4uO02eBLzP pic.twitter.com/HpKFKOM55A — Faruk Bildirici (@farukbildirici) 4 Temmuz 2019

“Zaten orada fazla olan sadece benim adım değil, ‘YAYIN İLKELERİ’nin kalması da anlamsız. Doğan Grubu zamanında hazırlayıp uygulamaya çalıştığımız ilkeleri de kaldırsanız daha uygun olacak.”