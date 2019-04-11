VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank, yarı final rövanş maçında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına yenilerek turnuvaya veda etti.
İtalya’nın Novara şehrindeki Pala Igor’da oynanan mücadeleyi 23-25, 20-25, 25-15 ve 21-25‘lik setlerle 3-1 kazanan VakıfBank, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Ardından oynanan altın seti 16-14‘lük skorla kaybeden Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Salon: Pala Igor
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Igor Gorgonzolo Novara: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini, Sansonna (L) (Camera, Nizetich, Zannoni)
VakıfBank: Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra, Gizem (L) (Ayça, Buket, Di Iulio, Ebrar)
Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25
Altın set: 16-14
Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)
(İHA)