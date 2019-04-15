55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tanıtıldı

55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tanıtım toplantısı İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazancı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve UCI Yarış Direktörü Roland Hofer katıldı.ROLAND HOFER: “TÜRK MİLLİ TAKIMI’NIN BURADA OLMASI ÖNEMLİ”UCI Yarış Direktörü Roland Hofer, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkında bilgi vererek, “Bu sene 17 tane takım olacak. 6 tane dünya, 10 tane profesyonel kıta takımı ve Türkiye Milli Takımı olacak. Türk Milli Takımı’nın bu turda olması önemli. Yeni bir rotamız var. Geçmişte bu Marmara turuydu. Yine Marmara Denizi’nin etrafını dolaşacağız. Toplamda 993 km olacak ve 6 gün sürecek. Başlangıç ve bitiş İstanbul’da olacak. Ayasofya’da başlayacak ve çok uzak olmayan Sultanahmet’te sona erecek. Bu sene önemli olan şeylerden bir tanesi takımlar için çok daha az transfer var. Ama bu sene sadece Edremit’ten Balıkesir’e transferimiz olacak. Aynı zamanda Ecaabat’tan Çanakkale’ye kısa bir transfer olacak. Kral etabı olacak dağlık bölge de son derece zorlu olacak. Kartepe etabı genel klasman etabı olacak. Çok iyi bisikletçiler var aramızda. Çok iyi bir tur olacağını düşünüyorum” diye konuştu.EROL KÜÇÜK BAKIRCI: “KITALAR ARASI ORGANİZASYON YAPAN TEK ÜLKEYİZ”Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaklaşık yarım asır geçen Türkiyede’ki en büyük organizasyonda birlikte olduklarını ifade ederek, “Bu sene Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda farklı rotada birlikte olacağız. Ben de bu parkurda en az 10 defa koşanlardan biriyim. Biz göreve geldiğimizde dedik ki ülke coğrafyasında basmadığımız yer kalmayacak. 2017’de 41 ilde organizasyonlar yaptık. Bakanımızın talimatlarıyla bu organizasyonları farklı illerde yapmaya başladık. Dünyada kıtalar arası spor organizasyonu yapan tek ülkeyiz. Biz dünyada 18 tane takımın olduğu World kategorisinde yarışıyoruz. Bu sporcuların dünyada yakın takipçileri var. Bu sporcularla birlikte ülkemiz daha çok tanınacak. Hiçbir organizasyon Türkiye’deki gibi olmuyor. Bizim ülkemize bu yakışıyor. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.MAHMUT KAZAN: “TUR 2019 ÜLKEMİZİN TARİHİ GÜZELLİKLERİNİ TANITACAK”Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazancı, Tur’a Marmara ve Ege’nin eşsiz güzellikleriyle ev sahipliği yapılacağını belirterek, “Bu etkinlik için yurt dışından gelen misafirlerimiz İstanbul Havalimanı’nda karşılandı. Umuyorum ki bu mega proje İstanbul’umuza değer katacaktır. Tur 2019 ülkemizin tarihi güzelliklerini milyonlara ulaştıracaktır. Dolayısıyla turizme katkılar sağlanacaktır. Bisiklet turu dünyanın prestijli organizasyonları arasında yer almıştır. Sağlıklı yaşam için bireylerin bisiklete teşvik edilmesi ve katkı sağlanması bu organizasyonun önemini sağlamaktadır. Yarın en önemli turizm noktalarımızdan olan Ayasofya meydanında bu etkinliğe merhaba diyeceğiz. Tüm sporculara ve görevli tüm personele kazasız başarılı bir yarış diliyor, milli takımımıza başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.HAMZA YERLİKAYA: “BİSİKLET TURUYLA KARDEŞLİK DUYGUSUNUN GELİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 55.’si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na yarın itibariyle start vereceklerini söyleyerek, “Mücadele edecek sporcularımız sahaya inecekler. Artık bisiklet turu Türkiyemiz’de sadece birkaç ilin içinde yapılan bir organizasyon değil. Bence Anadolu’nun bütün şehirlerinde yapılabilecek potansiyele sahip ve aynı zamanda kabuğuna sığmayan bir organizasyon. Başlangıcını artık sınır komşu ülkelerimizden yapılmak kaydıyla biraz daha çapını genişletmek arzusundayız. İnşallah ben bu duygularla inanıyorum ki bu bisiklet turunun sporumuza, barışımıza, kardeşliğimize zeval getirmemesi ve büyük başarılar elde etmesi, kardeşlik duygusunun gelişmesini temenni ediyorum. Son yıllarda özellikle belediyelerimiz bisiklet alanlarını daha çok genişletiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var. Belediyelerimiz ve Çevre Bakanlığımız çalışmalarına devam etmekte. Türkiye’de bisiklet alanı olmayan, her grubumuzun kullanabileceği alanların oluşturulması için her türlü gayreti göstereceğiz. O güzergahlarda emek veren emekçilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.(Ozan Buğra Koşar /İHA)