Cumhurbaşkanlığı Turu’nun 6. etabı Sakarya’da

6 etaptan oluşacak olan yarışın ilk ayağı bugün İstanbul’da başladı. 17 takımdan toplam 7’şer sporcunun yarışacağı yarışmada toplam 993 kilometre yol kat edilecek. Milli Takım adına yarışan 7 sporcu; Ahmet Örken, Onur Balkan, Feritcan Samlı, Ahmet Akdilek, Muhammed Atalay, Mustafa Sayar ve Halil İbrahim Doğan Salcano Sakarya takımının sporcusu. Sprint etap yarışlarında Ahmet Örken ve Onur Balkan kürsüye çıkıp madalya kazanmak için yarışacaklar. Yarış canlı olarak TRT Spor’dan naklen yayımlanacaktır.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bu yıl 55.’si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk yarışı bugün İstanbul’da başladı. Yarışın 6. etabına şehrimiz ev sahipliği yapacak ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Milli Takım formasıyla pedal çeviren 7 sporcu da Sakarya Salcano takımı içerisinde yer alıyor. Milli Takımımıza ve sporcularımıza 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verildi.