Finalin adı belli oldu: VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 23-25, 25-22, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaşacak. Seride üç galibiyet alan ekip, şampiyon olacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra 9, Cansu 2, Zhu 22, Zehra 8, Lonneke 9, Kelsey 14, Gizem (L), Ebrar 2, Rasic 3, Ayça, Buket

Fenerbahçe: Dicle Nur 9, Vargas 23, Fatma 3, Eda 8, Ana, Bricio 9, Merve (L), Melis (L), Polen, Sıla, Damla 2, Rabadzieva 2

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 28-18

Süre: 111 dakika (27', 30', 27', 27')