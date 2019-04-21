Genç rekortmen Ayşe'nin hedefi olimpiyatlar

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde eden Kırıkkale 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Vural, maddi imkansızlıklara rağmen okul ve öğretmenlerinin desteğiyle her şeyin üstesinden geliyor.

Annesiyle yaşayan Vural, 2016 yılında başladığı halter sporunda bir yıl sonra Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye rekorunu kırdı. Ardından geçen yıl Ankara'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 49 kiloda podyuma çıkan Ayşe, silkmede 74, koparmada 60, toplamda ise 134 kilogram kaldırarak hem Türkiye hem de Avrupa rekorunu eline geçirdi.

Denizli'de bu yıl ocak ayında düzenlenen Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilogramla rekorunu geliştirmek için podyuma çıkan genç sporcu, talihsiz bir sakatlık geçirerek bacağını kırdı.

Talihsiz kazaya rağmen çalışmalarını sürüden Ayşe, milli formayla olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefliyor.

- "Kendimi geliştirdim"

Ayşe Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atletizmle ilgilendiğini, atletizm takımı kapanınca beden eğitimi öğretmeni tarafından voleybol takımına alındığını söyledi.

Ardından yine beden eğitimi öğretmeni tarafından haltere yönlendirildiğini anlatan Vural, şöyle konuştu:

"2017 Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda şampiyon oldum. Daha sonra Kayseri'de düzenlenen bir yarışmada Türkiye ikinciliği elde ettim. Yine Ankara'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Milli takıma seçildikten sonra ailevi nedenlerden dolayı yurt dışına çıkamadım ama başka yarışmalarda derecemin üzerine koydum ve kendimi geliştirdim. Şimdi günde 2,5 saat antrenman yapıyorum."

Vural, 17 Ocak'ta Denizli'de düzenlenen şampiyonada ilk hakkında 72 kilogramı kaldırıp Türkiye şampiyonu olduğunu ifade ederek, "İkinci hakkımda 75 kilogramda kendi rekorumu kırmak için çıktım ama olmadı. Üçüncü hakkımda halteri üzerime düşürdüm ve bacağım kırıldı. Böyle talihsiz bir olay yaşadık. Artık çalışmalara başladım. Okuldaki derslerim de iyi. İkisini bir arada götürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu azmi inşallah bütün sporculara örnek olur"

Sporcunun beden eğitimi öğretmeni Fatma Kurnaz da Ayşe'nin halterle uğraşmaya 3 yıl önce başladığını belirterek, başlar başlamaz hemen yeteneğini fark ettirdiğini dile getirdi.

Ayşe'nin ilk yılında miniklerde Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca minikler Türkiye rekorunu da kırdı. Daha sonra Okullar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu ve dereceleri gittikçe çoğalmaya başladı. Geçen yıl milli takıma seçildi ancak babasının yurt dışında olması ve vizesinin yetişmemesinden dolayı İtalya'da yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na gönderemedik. Bu yıl da talihsiz bir kaza geçirdik ve Ayşe'nin bacağı kırıldı. Ayşe, azmi ve başarısıyla yine sağlığına kavuştu. Bu azmi inşallah bütün sporculara örnek olur. İnşallah Ayşe'yi bundan sonra da en iyi yerlerde göreceğiz. Umut ediyorum ki olimpiyata kadar yolu olacaktır."

Anne Mesude Vural ise "Kızımla gurur duyuyorum. Hep onun yanındayım ve elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Şu anda hiçbir gelirim yok. Yetkililerden kızım için maddi manevi desteklerini bekliyorum. Çocuğumun eğitimde ve sporda daha başarılı olması için desteklerini esirgememelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.