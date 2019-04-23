Snooker dünyasında büyük bir şok yaşanıyor. Snooker'ın gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden birisi olarak kabul edilen İngiliz Ronnie O'Sullivan, Dünya Snooker Şampiyonası Crucible'ın ikinci turunda amatör snookercı James Cahill'e 5-4 geride kapattığı açılış seansının ardından 10-8 kaybederek spor dünyasını şaşırttı. 43 yaşındaki O'Sullivan, snooker tarihinde en fazla 147 serisi yapan oyuncu ünvanını da elinde bulunduruyor.
Ronnie O'Sullivan'dan şok yenilgi
Snooker'ın yaşayan en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Ronnie O'Sullivan, Dünya Snooker Şampiyonası'nın ikinci turunda amatör sporcu James Cahill'e elendi.
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 15:48