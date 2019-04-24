İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi'de de coşkuyla karşılandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50. İBB Kupası ve 23 Nisan Kupası'nı yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na geldi. İmamoğlu'nu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İmamoğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Yarışları izlemek için şeref tribünündeki yerini alan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. ''Ekrem Başkan'' tezahüratını yapan yarış severler, İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak Başkanım'' şeklinde seslendi. Bir vatandaş, ''Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün'' diyerek İmamoğlu'na sevgisini gösterdi. İmamoğlu da kendisine gösterilen ilgiye, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

''ZAFER ATEŞİ'' KAZANDI!

İlk olarak 50. İBB Koşusu koşuldu ve yarışı, jokey Özcan Yıldırım'ın idaresindeki 6 numaralı ''Zafer Ateşi'' isimli İngiliz atı kazandı. ''Zafer Ateşi''nin sahibi Bedri Akbulut, şampiyonluk kupasını İmamoğlu'nun elinden aldı. Kupa törenini izleyen yarış severler, İmamoğlu'na sevgi gösterilerine burada da devam etti. İmamoğlu, daha sonra 34'ncü 23 Nisan Koşusu'nu izledi. Bu yarışı, yine 6 numaralı ''Civan Tay'' isimli Arap atı, jokeyi Hışman Çizik idaresinde kazandı. Atın sahibi Mücahit Yıldızhan, kupasını minik öğrencilerin elinden aldı. Özel bir anaokulunda eğitim gören çocuklar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu'na gösterilen ilgi, hipodrom dışında da devam etti. Cep telefonlarını hazırlayan vatandaşlar, İmamoğlu'nun çıkışı ile birlikte İBB Başkanı'yla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, ''Hak, hukuk, adalet'' sloganını atarak, İmamoğlu'na alkışlarla destek verdi. Bu sırada çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi alması dikkat çekti.







