Fenerbahçe derbide 3-0 galip

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Elifsu Eriçek, Melike Yılmaz, Atkinson, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Sıla Çalışkan, Beliz Başkır)

Setler: 17-25, 20-25, 13-25

Süre: 72 dakika (25, 25, 22)

Derbi mücadelesine Bricio ve Vargas'ın üst üste bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-7 üstün girdi. Savunmada organize olmakta sorun yaşayan Galatasaray HDI Sigorta karşısında kenarlardan skor üreten sarı-lacivertliler, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Vargas'la etkili olmaya devam eden sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-6 önde gitti. Galatasaray HDI Sigorta, alınan ilk molanın ardından toparlansa da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Opet, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de hücumda tempolu oynamaya devam eden Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta önünde seti 25-13, maçı da 3-0 kazandı.

Toplamda iki galibiyete ulaşan takımın sezonu üçüncü tamamlayacağı seride ikinci karşılaşma, 27 Nisan Cumartesi günü yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda bu kez Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde oynanacak.