Muğla'da Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı





ANKARA (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı 27-28 Nisan tarihlerinde Muğla'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF'nin desteğiyle Fethiye Orman Spor Kulübünün organize ettiği şampiyona Esenköy mevkisindeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.

150 sporcunun katılması beklenen şampiyonada 27 Nisan Cumartesi günü sıralama yarışı, 28 Nisan Pazar günü ise kros, ekstrem ve enduro yarışmaları düzenlenecek.

Şampiyonanın magazin startı ise 27 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te Beşkaza Meydanı'ndan verilecek.