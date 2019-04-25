P&G’den 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında ‘Gençlik 100 yaşında’ kampanyası ile gençlere anlamlı destek

Procter & Gamble Türkiye (P&G), Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıldönümünde, ‘Gençlik 100 Yaşında’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, kendi hayat hikayelerini, hedeflerini ve planlarını anlatan kısa videolarını, P&G’nin mobil gençlik uygulaması Banabak üzerinden paylaşacak olan gençler arasından, farklı kategorilerde 19 genç, maddi destek imkanı yakalayacak. Zihnen ve bedenen sağlıklı bir toplumun gelişmesi için gençlerin desteklenmesi gerektiğine inanan P&G, gençlere güçlükleri yenme enerjisi aşılayarak özgüven vermeyi ve gençleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. P&G; geleceğe yön verecek gençler için tasarladığı Gençlik 100 Yaşında projesi ile aynı zamanda, Milli Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde bir dönüm noktasını temsil eden 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılına da vurgu yapıyor.



Geleceğe yön verecek gençler hikayelerini Banabak uygulaması üzerinden ulaştıracaklar

#gençlik100yaşında projesine katılacak gençlerin BANABAK uygulaması üzerinden yaptığı video başvurular, ilk olarak TEV tarafından oluşturulan 9 kişilik uzman jüri üyelerinin ön elemesinden geçecek ve sanat, bilim, spor ve sosyal fayda olarak kategorilendirilecek. Ardından, her biri kendi alanında başarılı, saygın, rol modeli olmuş kişilerden oluşan ana jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak hikayeler arasından, 19 farklı yaşam öyküsünün sahiplerine, hedeflerine ulaşabilmeleri için P&G tarafından maddi destekte bulunulacak.



Alanında uzman jüri üyeleri

Projenin ana jürisinde, sanat kategorisinde oyuncu Serenay Sarıkaya, spor kategorisinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal fayda kategorisinde görme engelliler için oluşturulan Dünya çapında ödüllü akıllı telefon uygulamasının danışmanı Duygu Kayaman ve bilim kategorisinde Boğaziçi Üniversite’sinden Prof. Dr. Esra Battaloğlu gibi kendi alanının saygın isimleri yer alıyor. #gençlik100yaşında projesinin TEV tarafından oluşturulan ve ön elemeyi yapacak uzman jüri kadrosunda ise 9 başarılı isim daha bulunuyor. Bu isimler; Günseli Kato, Ali Sami Alkış, Güven Taner, Rıza Kadılar, Soner Canko, Renay Onur, Oğuzhan Canım, Suat Özçağdaş ve Kerem Okumuş.



Konuyla ilgili jüri üyelerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu,19 Mayıs’ın 100. yıldönümünü böyle bir proje ile gençlere destek olarak kutlamalarının bir rastlantı olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:



“19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir milattır. Ve bu yıl, 2019 Mayıs’ında gurur verici, örnek aldığımız, yolumuzu aydınlatan bu dönüm noktasının 100. yılını yaşıyoruz. Procter&Gamble olarak böyle önemli bir yıldönümünü #gençlik100yaşında projemizle gençlerimize bir armağan vererek kutlamak, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet’in değerlerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak ve yüceltmek istedik. “Gençlik 100 Yaşında projesi 19 Mayıs’ın ruhuna uygun, bir azim, cesaret, yılmama, engellerin üstesinden gelme ve başarma öyküleri yarışması. Gençleri Banabak ile öykülerini anlatmaya, başarı yolunda karşılaştıkları zorlukları, onları nasıl yendiklerini, başarıya nasıl ulaştıklarını Türkiye ile paylaşmaya davet ediyoruz. Öyküleri hiç tanımadıkları diğer gençlere hatta inanıyorum ki dünya gençliğine ilham kaynağı olacak, onları yüreklendirecek, “zorluklar üstesinden gelinmek içindir” mesajını verecek.”



Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ise Gençlik 100 Yaşında projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. “TEV olarak 52 yıldır tutku ve azimle çalışıyoruz. Türkiye’nin gençlerine inanıyoruz. Türkiye’nin parlak bir geleceğe yürüyüşünde üzerimize düşen ne varsa gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.



Bu kadar kıymetli bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Projenin ana jürisinde, sanat kategorisinde oyuncu Serenay Sarıkaya“Head & Shoulders markasının yüzü olarak böyle bir proje için bana teklif geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim” diyerek şöyle devam etti:

“Ben de 15 yaşından beridir bir şekilde bu sektörün içindeyim ve kendimi gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığım bütün zorluklarda hep bir desteğe hep bir ‘merak etme ben buradayım’ cümlesini duymaya ihtiyacım oldu. Şanslıydım ki annem böyle bir kadındı ama gerçekten o destek daha büyük bir inançla yaptığınız şeye sarılarak sizi motive ederek bu yolda yürümenize sebep oluyor. Bu nedenle de gençlere gelin biz buradayız demekte benim için çok çok çok kıymetli. Dilerim ki birbirinden yetenekli farkında bile olmadığımız çok çok kıymetli değerleri keşfediyor olacağız. Ülkemiz adına böyle bir projeye dahil olmaktan çok mutluyum.”



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Hayallerini gerçeğe çevirenler, bu yolda cesaretlerini köklerinden, geçmişlerinden alır. 100. yılını kutlama heyecanını yaşadığımız 19 Mayıs 1919 tarihi de, ülkemizin ortak gururudur, cesaret kaynağıdır. Böylesi anlamlı bir yıl dönümünde gençlerimizin başarı hikayelerine şahitlik edecek olmaktan ve #gençlik100yaşında projesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.



Görme engellilerin sosyal hayata eşit katılımı için geliştirilen, dünya çapında ödüllü akıllı telefon uygulamasının danışmanı, YGA Mezunu ve Microsoft Erişebilirlik Ekibi Test Lideri Duygu Kayaman ise “YGA’da Görme engellilerin; kitaplara, gazetelere, eğitimlere ve lokasyon bilgilerine kolay ulaşabilmeleri ve sosyal hayata eşit katılımı için geliştirdiğimiz inovasyonlardan bugün 180 bin kullanıcıya ulaştı. Şimdi ise, yaratıcılıklarıyla rol model olacak, ilham verecek gençlerin destek alacağı bu programın parçası olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.



Bilim kategorisinin ana jürisinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esra Battaloğlu da konuşmasında, projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu anlatarak, “Bilim insanları olarak ideamız geleceğe ışık tutmak ve onun geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda geleceğe yön verecek başarılı gençlerimize destek sağladığımız bu projede yer almaktan gurur duyuyorum” dedi.



Başvurular 5 Mayıs’a kadar devam edecek!

P&G’nin 19 gence maddi destekte bulunacağı #gençlik100yaşında projesine yapılacak başvurular 8 Nisan tarihinde başladı ve 5 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bir gençlik hareketi olarak başlayıp mobil uygulamaya dönüşen Banabak; iOS ve Android destekli olup App Store ve Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.





Gençlik 100 Yaşında projesi jüri üyeleri listesi Sanat Serenay Sarıkaya Ana Jüri Günseli Kato Uzman Jüri Spor Hidayet Türkoğlu Ana Jüri Ali Sami Alkış Uzman Jüri Güven Taner Uzman Jüri Bilim ve Teknoloji Prof. Dr. Esra Battaloğlu Ana Jüri Rıza Kadılar Uzman Jüri Soner Canko Uzman Jüri Sosyal Fayda Duygu Kayaman Ana Jüri Renay Onur Uzman Jüri Oğuzhan Canım Uzman Jüri Suat Özçağdaş Uzman Jüri Kerem Okumuş Uzman Jüri