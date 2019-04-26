Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33,2 puanla ilk sırada bulunan Kastamonu Belediyespor son hafta Polatlı Belediyespor'u konuk edecek. Ligde 33 puanla ikinci sırada yer alan Muratpaşa Belediyespor ise deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Son haftaya lider giren Kastamonu Belediyespor, Polatlı Belediyespor karşısında puan kaybetmezse tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanacak.

Süper Lig şampiyonu olan takım gelecek sezon EHF Şampiyonlar Ligi'nde, lig ikincisi EHF Kupası'nda, ligi üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan ekipler ise EHF Challenge Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kupası şampiyonu, EHF Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda, Türkiye Kupası finalisti olan takım EHF Challenge Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye Kupası şampiyonu EHF Kupası'na katılmaya hak kazanmışsa, Süper Lig'i daha alt sırada bitiren takım 2019-2020 sezonunda EHF Challenge kupasına katılacak 2. takım olacak.

- Program

Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Ardeşen Gençlik-Yalıkavakspor (Ardeşen Turizm Fakültesi)

28 Nisan Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Samsun Gençlik (Çamlıca)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Dikkaldırım)