Milli Sporcu Tuğçe Akgün umuda adım atıyor

28 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Akgün, 5 Mayıs’ta memleketi İzmir’de omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Wings for Life World Run’da yarışacak. Akgün, "Wings for Life World Run, ben ve benim gibi milyonlarca engelsiz yaşam için atan kalbi aynı çatı altında toplayarak umuda doğru adım atmamızın vesile oluyor. Her sene yüz binlerce insan özgürlüğümüz için koşuyor” dedi.Tuğçe Akgün, 2011 yılında İzmir’de bir trafik kazası geçirdi. Alsancak-Göztepe arasında kendi kullandığı araç, ‘aşırı hız’ sebebiyle virajı alamadı ve dört takla atıp denize uçtu. 11 gün boyunca komada kalan Akgün, gözlerini yeni bir hayata açtı. Artık tekerlekli sandalye ile yaşamına devam etmesi gerekiyordu. Sağlık sorunlar ve fiziki yetersizliklere rağmen yaşamaktan vazgeçemeyen Tuğçe, sporla hayata tutundu. Kazandan sonra annesiyle beraber yerleştiği Bodrum’dan spora başlamak için İstanbul’a taşındı. Tuğçe Akgün atletizmle tanışmasından yaklaşık 1 sene sonra milli sporcu oldu. Sosyal medyada hiç tanımadığı bir engelli sayesinde başladığı spor onu Türkiye şampiyonluğuna taşımıştı. 200 metrede Türkiye şampiyonu olan Akgün 2017’de Londra’daki Dünya Şampiyonası’nda bayrak yarışında Türkiye’yi temsil etti. Kendisi gibi omurilik felci olanlara yardım etmek için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği aktif olarak çalışmaya başladı. Yönetim Kurulu üyesi oldu."Koşullar çok elverişli olmayabilir. Ama ben durum ne olursa olsun hep yapmak istediklerimin peşinden koştum" diyen paralimpik sporcu, bir kez daha hem kendisi hem de kendisi gibi koşamayan milyonlarca insan için gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan Wings for Life World Run’da yer alacak."Ufukta hep bir umut var"5 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında on binlerce insanın aynı amaç için aynı anda koşmaya başlayacağının altını çizen Tuğçe Akgün, "Wings for Life World Run, ben ve benim gibi milyonlarca engelsiz yaşam için atan kalbi aynı çatı altında toplayarak umuda doğru adım atmamızın vesile oluyor. Her sene yüz binlerce insan özgürlüğümüz için koşuyor. Bu yolda yalnız olmadığımızı bilmek, ufukta hep umut olduğunu hissettiriyor. Bilim adamları uzun senelerdir omurilik felcine nihai bir çözüm bulmak için araştırmalar yapıyor. Ama çoğu zaman fon yetersizliğinden araştırmalar ilerleyemiyordu. Wings for Life Vakfı sayesinde bu araştırmalara fon sağlanıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Bu koşu sayesinde omurilik felcine dikkat çekerek yeni kazaların önlenmesini ve toplumun bilinçlenmesi de sağlanıyor. Bu nedenlerden dolayı Wings for life benim için sadece umut için atılan adımlar değil toplumun iyileşmesinde de rol oynayan büyük bir oluşum. Herkesi 5 Mayıs’ta İzmir’e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.(İHA)