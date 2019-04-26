VakıfBank seriyi eşitledi

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA’yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
Serinin üçüncü karşılaşması 29 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
VakıfBank: Kelsey 12, Milena 6, Ebrar 13, Zhu 22, Kübra 3, Cansu 3, Gizem (L), Chiara 2, Ayça, Zehra 10, Tuğba
Eczacıbaşı VitrA: Larson 15, Beyza 1, Boskovic 18, Kim 12, Büşra 3, Gamze, Simge (L), Gibbemeyer, Meliha 2, Ezgi 1, Merve
Setler: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17