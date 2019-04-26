Sensodyne Promine, yüzücü Emre Erdoğan’a sponsor oldu

Sensodyne Promine, Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen ve dünyanın en zor yedi parkuru olarak tanımlanan “Oceans Seven”ı tamamlamayı hedefleyen yüzücü Emre Erdoğan’a sponsor oldu.

Oceans Seven’ın zorlu parkurlarından Cebelitarık ile İngiliz Boğazını geçen ilk Türk yüzücü olan Emre Erdoğan Büyük Okyanus-Catalina Boğazını da Türkiye rekoruyla tamamladı.

Sensodyne Marka Müdürü Bengi Sevik, Emre Erdoğan’la işbirlikleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “9 yaşından bu yana yüzen Emre Erdoğan, Türkiye’de ve yurtdışında başarılara imza atmış değerli bir sporcu. Şimdi de Japonya'daki Tsugaru Boğazı’nda, uzun yüzüşlerinden birine hazırlanıyor. Zorlu parkurlarda yüzen Emre’nin her durumda, fiziksel ve psikolojik olarak güçlü olması ve güçlü kalması gerekiyor. Bu yaklaşım, bizim “her koşulda güçlü” mottomuzla tam olarak örtüşüyor. Buradan hareketle başarılı yüzücümüzün azmi ve her koşulda güçlü olma misyonunu geniş kitlelere anlatmaya hazırlanıyoruz. Güçlü bir kampanya planı ile bu beraberliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağız.”