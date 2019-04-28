Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 347,5 kilometre uzunluğundaki beşinci mücadelesini, 3 saat 20 dakika 54.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon 2'nci, kariyerinin 12. ralli zaferine ulaştı.

Bir diğer Hyundai sürücüsü Andreas Mikkelsen, liderin 48.4 saniye arkasında 2'nci, Citroen Total'den Sebastien Ogier ise Neuville'in 1 dakika 4.8 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 110'a çıkaran Neuville, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Belçikalı sürücüyü, 100 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 82 puanla Toyota Gazoo takımından Ott Tanak izledi.

WRC'nin 6. ayağı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.