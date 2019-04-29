Satranç sporcu sayısı 5 yılda iki kat arttı

55 okuldan 350 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada kategorilerine göre birinciliği elde eden okullar şunlar oldu: Minikler: Özel Bilfen Florya İlkokulu. Küçükler: Ataköy Atatürk Ortaokulu. Yıldızlar: Özel Şenlikköy Bahçeşehir Ortaokulu. Gençler: Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi .

Turnuva sonunda kategorilerinde ilk dört sırayı elde eden sporculara kupa, madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

Satranç turnuvasının ardından bir mesaj yayınlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, lisanlı satranç sporcusu sayısındaki artışa dikkat çekerek şunları ifade etti: “2014 yılında satranç lisanlı sporcu sayısı 444 bin iken 2019 yılında bu rakam 900 bini aştı. Bu çok mutluluk verici. Biz de belediye olarak; çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine çok büyük katkısı olan satranç sporunu çok önemsiyoruz ve elimizden gelen tüm desteği de artırarak vermeye devam edeceğiz.”